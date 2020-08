Com Fernando Neto, Vitória se prepara para decisão na Copa do Brasil

Fernando Neto estará à disposição para o jogo decisivo da Copa do Brasil. O volante se machucou no sábado à noite durante empate com o CRB, pela Série B do Campeonato Brasileiro, mas se apresentou na Toca do Leão na manhã desta segunda-feira (24) sem dor e nem precisou passar pela avaliação dos médicos.

Titular absoluto do time comandado por Bruno Pivetti, Fernando Neto poderá enfrentar o Ceará na quarta-feira (26), às 21h30, no Barradão, quando o rubro-negro vai brigar por vaga na quarta fase da Copa do Brasil. Como perdeu o jogo de ida, disputado no dia 12 de março, por 1x0, o Vitória precisará vencer por no mínimo dois gols de diferença. Qualquer triunfo do Leão por apenas um gol de diferença faz a vaga ser decidida nos pênaltis.

Antes do técnico Bruno Pivetti iniciar a preparação para o jogo contrao Ceará, jogadores e integrantes da comissão técnica foram submetidos a testagem de covid-19 na Toca do Leão. Depois, os jogadores que atuaram por mais de 45 minutos contra o CRB fizeram um trabalho regenerativo. O restante participou de treino tático e aprimoramento de finalização.

Bruno Pivetti comandará o último trabalho prepartório para o duelo com o Ceará na manhã de terça-feira (25). O treinador ainda não contará com o lateral direito Van e com o atacante Alisson Farias, que seguem lesionados na coxa e em tratamento médico.