Com fim das doses, Salvador suspende vacinação contra covid-19

O Secretário Municipal de Saúde de Salvador, Léo Prates, anunciou nesta terça-feira (16) que as doses da vacina para a covid-19 na capital baiana acabaram. Com isso, a campanha de vacinação está suspensa até o recebimento de uma nova remessa do imunizante.

"Lamentamos o fim das primeiras doses da vacina para COVID-19! Nesse momento estamos suspendendo a vacinação em Salvador, para 1ª dose, continuando apenas com a 2ª dose! Aguardamos o recebimento de novas doses do Governo Federal para dar continuidade ao Plano de Vacinação", publicou o secretário.

A previsão era vacinar a população até às 17h, mas em alguns pontos antes de 12h já não havia mais vacina. No Parque de Exposições, por volta das 10h, a fila tinha quase 1 km de extensão quando a vacina terminou. Funcionários saíram em busca de mais doses para atender a demanda.

Na Arena Fonte Nova o atendimento é exclusivo para profissionais de saúde que receberam a primeira dose e que, agora, vão receber a segunda. Porém, muitos idosos com 83 anos ou mais compareceram ao drive thru e o movimento foi tamanho que a coordenação mandou buscar as doses da primeira etapa que ainda estavam sobrando para atender esse público.

No 5º Centro de Saúde Clementino Fraga, nos Barris, o movimento foi intenso desde as primeiras horas. A fila já estava formada antes mesmo do início da vacinação. O resultado dessa corrida aos postos foi o fim das 2.550 últimas doses que sobraram do último lote da CornaVac enviado para Salvador.

Na cidade, apenas idosos com idades acima de 83 estavam recebendo as primeiras doses da vacina contra a covid-19. "A vacinação das primeiras doses deve ser suspensa hoje. O governo federal nos informou que enviaria [novas doses] no dia 23. Então, até lá, deve ficar suspensa", disse o secretário.

Ainda não há definição de quantas doses Salvador deve receber nessa nova remessa. "Não tem um número exato de quantas doses virão. A gente está esperando a definição do quantitativo. Isso tem complicado nosso planejamento porque não sabemos quantas pessoas poderemos vacinar", pontuou Prates.

Segunda dose

Já a aplicação da segunda dose para quem recebeu a Coronavac vai continuar acontecendo na capital. Diferente do que aconteceu na primeira aplicação, profissionais da saúde podem se dirigir a pontos de fixos de vacinação.

As doses estarão disponíveis para os trabalhadores da saúde em 14 postos fixos: USF Itapuã, Centro de Saúde Péricles Laranjeiras (Fazenda Grande do Retiro), USF Imbuí, CSU Castelo Branco, Centro de Saúde Nelson Piauhy Dourado (Águas Claras), Centro de Saúde Virgílio de Carvalho (Bonfim), USF Colina de Periperi, USF Vista Alegre, USF Tubarão, CSU Pernambués, USF San Martin III, USF Vale do Matatu, USF Resgate e Arena Fonte Nova (parte de cima/superior). Além disso, dois drive-thrus serão montados para a iniciativa, sendo um na Arena Fonte Nova e outro no Centro de Convenções, na Boca do Rio.

Todos os pontos de campanha funcionarão das 8h às 17h, e a expectativa é que aproximadamente 1,4 mil pessoas recebam a segunda dose hoje. Prates alerta para a data exata para receber a segunda dose. "A especificação para a Coronavac é de 28 dias, tem que ser no 28º dia, se tiver 27, não vai ser vacinado", explicou.

E os idosos serão vacinados por equipes volantes da SMS e não precisam se deslocar.

Leitos

A taxa de ocupação de leitos na capital continua preocupando as autoridades. Salvador amanheceu com 33 pessoas aguardando regulação nas UPAs. Esse é o mesmo número dessa segunda (15) sendo que foram reguladas 43. No auge da pandemeia, eram 60 regulações diárias.

Ao todo, a cidade tem 985 leitos exclusivos para covid-19, sendo 579 de UTI e 406 clínicos.