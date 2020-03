Com fim do time de aspirantes, Agnaldo Liz é demitido do Vitória

Com a decisão do Vitória de desmontar seu time de aspirantes - anunciada pelo próprio presidente do clube, Paulo Carneiro -, Agnaldo Liz também está de saída do Leão. O treinador tinha sido contratado para comandar, justamente, a equipe de transição e, nesta quinta-feira (19), confirmou seu desligamento.

"A gente entende a diretoria e acha muito certa a decisão do nosso presidente. Lógico que atinge a nós, comissão técnica, atletas. O que o clube passou foi que a gente estaria se desligando também, a comissão técnica. A gente lamenta pelo trabalho que estava sendo desenvolvido. Mas a gente tem que entender que o clube tem suas obrigações. Decisão, no meu modo de ver, muito acertada de nosso presidente", falou Liz, em entrevista à Rádio Transamérica.

O treinador estava no Vitória desde novembro de 2019. Ao longo deste tempo, comandou o time de aspirantes em sete jogos no Campeonato Baiano, somando três vitórias, dois empates e duas derrotas - um aproveitamento de 52,4%. Atualmente, o rubro-negro é o quarto colocado da competição, com 11 pontos.

Por causa da pandemia do novo coronavírus, o Baianão, assim como vários outros torneios, foi suspenso por tempo indeterminado. Sem a competição, o Leão acabou por ter sua equipe de transição desmanchada, visando o corte de custos.

"Todo um planejamento que vinha tendo bons resultados nesse momento fica suspenso, em alguns casos comprometido, como no caso do nosso time de aspirantes, porque fizemos um time baseado em jogadores do clube. Como não temos ideia de quando voltaremos e tenho quase certeza que não teremos as finais do estadual, resolvemos racionalizar custos. (...) O time de aspirantes está sendo desmontado, porque não podemos ficar com ele, não podemos treinar com ele", afirmou Paulo Carneiro em gravação que circula nas redes sociais.