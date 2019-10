Com foco no G6, Élber mira confronto direto com o São Paulo

O torcedor do Bahia tem motivos de sobra para comemorar os duelos contra o São Paulo em 2019. Nos três encontros que teve com a equipe paulista esse ano, o Esquadrão empatou um, pelo Campeonato Brasileiro, e venceu outros dois, ambos por 1x0, no Morumbi e Fonte Nova, quando eliminou o rival nas oitavas de final da Copa do Brasil.

Nesta quarta-feira (9), Bahia e São Paulo têm um novo encontro, na Fonte Nova, às 21h, pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro. O duelo é um confronto direto por uma vaga no G6, já que o Esquadrão, sétimo colocado, com 37 pontos, está a apenas dois do São Paulo, quinto com 39, e, se vencer, ultrapassa o adversário na classificação.

"Confronto direto. Equipe deles está dois pontos na nossa frente. Temos a oportunidade de vencer e passar. E colocar o Bahia nessa Libertadores. Nosso pensamento é esse, vencer e fazer um grande jogo e dar alegria a essa torcida", afirmou o atacante Élber, durante a reapresentação da equipe, no Fazendão.

Élber, inclusive, já balançou as redes do São Paulo esse ano. Foi dele o gol que deu ao Bahia o triunfo po 1x0, no Morumbi, pelo jogo de ida da Copa do Brasil. Agora, ele pede o apoio da torcida para o Bahia voltar a vencer em casa.

"A torcida do Bahia é muito grande. No momento de apoiar, ela apoia bastante. No momento de cobrar, ela cobra. A responsabilidade não é só no jogo de quarta, é no campeonato todo. No jogo passado, a Fonte Nova estava muito bonita, a torcida compareceu, mas, infelizmente, não conseguimos dar esse presente. Espero que, na quarta, volte a estar cheia, tenho certeza de que vai estar cheia. Vamos nos empenhar bastante para conquistar os três pontos", analisou.