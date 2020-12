Com folga no calendário, Bahia volta aos treinos de olho no Grêmio

Em ritmo de fim de ano, o elenco do Bahia voltou aos treinos na Cidade Tricolor e iniciou a preparação para o duelo contra o Grêmio, pela 28ª rodada do Brasileirão, que vai ser disputada apenas no dia seis de janeiro, em Porto Alegre.

A pausa no calendário vai ser fundamental para o técnico Dado Cavalcanti tentar implantar a sua filosofia de jogo. O treinador terá pelo menos nove dias para preparar a equipe, que acumula sequência de seis derrotas consecutivas no Brasileirão.

Nesta terça-feira (29), Dado aproveitou o retorno às atividades e teve uma longa conversa com os jogadores. Com apenas 28 pontos, o Bahia está na 16ª colocação da Série A, com a mesma pontuação do Vasco, primeiro time na zona de rebaixamento. Os cariocas têm ainda um jogo a menos.

Logo depois do bate-papo, os atletas fizeram um trabalho na academia. Quem atuou mais de 45 minutos na derrota para o Internacional, no último domingo (27), fez um trabalho regenerativo. O restante do grupo foi para o campo e realizou um treino com bola sob o comando da comissão técnica.

???????? Com Thiago, Patrick e Luiz Felipe, do sub-20, elenco principal realizou trabalho na academia e inicia atividade no campo #BBMP pic.twitter.com/hXLOdaK64V — Esporte Clube Bahia (@ECBahia) December 29, 2020

O dia na Cidade Tricolor contou ainda com as presenças dos volantes Patrick de Lucca e Luiz Felipe, e do atacante Thiago, que fazem parte da equipe sub-20. Dado Cavalcanti já havia informado que vai promover atletas da base na reta final da temporada. No domingo (3), o time sub-20 encara o Vasco pelo jogo da volta da decisão Copa do Brasil da categoria.

O elenco do Bahia volta aos treinos nesta quarta-feira (30), quando continuará os preparativos para o duelo contra o Grêmio.