Com frente fria, Salvador terá final de semana com chuvas e tempo fechado

A previsão de tempo para sábado (15) ainda é de chuva por conta de uma frente fria sobre o Recôncavo baiano, segundo a Defesa Civil de Salvador (Codesal), que monitora a situação na capital. Amanhã, a expectativa é de céu nublado, com chuvas fracas e modradas. Há risco para alagamentos e deslizamentos pontuais de terra.

No domingo, com o avanço da frente fria para o Norte da Bahia, as chances de chuva ficam reduzidas. A previsão é de céu nublado e parcialmente nublado, com chuvas fracas e isoladas a qualquer momento.

Hoje, a cidade registra chuvas moderadas em vários pontos. A Codesal registrou uma ameaça de alagamento imóvel e cinco ameaças de desabamento. Três deslizamentos de terra também aconteceram em Salvador.

A Codesal fica em estado de plantão 24h, todos os dias. Quem tiver alguma emergência relacionada à chuva pode acionar a Defesa Civil pelo número 199.