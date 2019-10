Com Gilberto e Élber, Bahia está pronto para encarar o Fluminense

O Bahia finalizou a preparação para o jogo contra o Fluminense, sábado (12), às 19h, no Maracanã. O técnico Roger Machado comandou um treinamento na manhã desta sexta-feira (11), no Fazendão, e a delegação tricolor embarcou para o Rio de Janeiro no início da tarde.

A atividade foi fechada à imprensa. De acordo com a assessoria de comunicação do clube, os atacante Élber e Gilberto treinaram normalmente. Com uma virose, o primeiro foi sacada do time no intervalo do empate sem gols com o São Paulo na última rodada do Brasileirão. O segundo foi poupado do jogo por causa de desgaste muscular.

Com o retorno de Gilberto, o centroavante Fernandão deve voltar a figurar no banco de reservas. Essa não será a única mudança no ataque tricolor. Suspenso, Arthur está fora. Arthur Caíke e Lucca são os mais cotados para a vaga.

Após cumprir suspensão, o meia Guerra volta a ficar à disposição e pode recuperar a titularidade. Se isso ocorrer, o volante Ronaldo começará entre os reservas.

Lesionado, o lateral esquerdo Moisés também desfalca o Bahia diante do Fluminense. Substituto imediato, Giovanni assumirá a posição. O Bahia deve entrar em campo com Douglas, Nino Paraíba, Lucas Fonseca, Juninho e Giovanni; Gregore, Flávio e Guerra; Arthur Caíke (Lucca), Élber e Gilberto.

Com 38 pontos, o Bahia é o 8º colocado da Série A do Campeonato Brasileiro. Com 26, o Fluminense ocupa a 15ª posição.