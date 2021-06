Com Gilberto em campo, Bahia treina de olho no Red Bull Bragantino

O elenco do Bahia voltou aos treinos na Cidade Tricolor e iniciou a preparação para encarar o Red Bull Bragantino, adversário deste sábado (5), às 21h, no estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista, pela segunda rodada do Brasileirão.

A novidade no CT Evaristo de Macedo ficou por conta da presença do atacante Gilberto. Depois de reclamar de dor muscular e ter a presença no duelo contra o Bragantino colocada em dúvida pelo técnico Dado Cavalcanti, o camisa 9 foi para o campo e treinou normalmente.

Dado Cavalcanti aproveitou o dia para realizar um trabalho de posse de bola uma atividade tática com os jogadores que iniciaram a partida contra o Vila Nova, pela Copa do Brasil, no banco de reservas, e os atletas pouco utilizados. Já os titulares ficaram na sala de musculação.

Recuperado de lesão, o lateral João Pedro fez um trabalho específico com a preparação física. Outro que está na fase de transição é o goleiro Matheus Teixeira, que trata de uma lesão na coxa.

Para o duelo contra o Red Bull Bragantino, Dado Cavalcanti vai ser forçado a mudar o time. O treinador tem pelo menos quatro desfalques certos. O lateral Nino Paraíba, o zagueiro Juninho e o meia Daniel estão suspensos após terem sido punidos pelo STJD por conta da confusão na final da Copa do Nordeste. Já o atacante Thonny Anderson está fora de ação por conta de uma cláusula contratual, já que pertence ao time paulista.

Na lateral direita, Renan Guedes segue entre os titulares. Já na zaga, o mais cotado para ser o parceiro de Germán Conti é Luiz Otávio. A disputa maior está na vaga de Daniel, no meio-campo. Entre as opções, Dado tem os volantes Jonas, Matheus Galdezani, Lucas Araújo e Edson.

Outra opção seria recuar Rodriguinho, escalando Oscar Ruiz, Alesson ou Maycon Douglas do lado esquerdo do ataque. A definição só vai acontecer nesta sexta-feira (4), quando Dado Cavalcanti comandará o último treino antes da partida. Logo após a atividade a delegação tricolor embarca para Atibaia, no interior paulista.