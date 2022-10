Com golaço de Jacaré, Bahia vence o Brusque e fica mais perto do acesso

Depois de cinco jogos, o Bahia finalmente voltou a vencer na Série B. Neste sábado (8), o Esquadrão derrotou o Brusque por 1X0. Vitor Jacaré, com um golaço no primeiro tempo, marcou o único gol da equipe, na Fonte Nova.

O resultado dá certo alívio na fase turbulenta que o time atravessou na última semana e deixa o clube mais perto do retorno à Série A. O Bahia tem agora 56 pontos e segue na terceira posição do Brasileirão. A distância para o 5º colocado é de sete pontos. A diferença pode cair no complemento da rodada.

Agora, o Bahia terá apenas mais quatro jogos para finalizar a Série B. O próximo compromisso do time baiano será no domingo (16), contra o Grêmio, em Porto Alegre, pela 35ª rodada.

GOLAÇO DE JACARÉ

Em seu primeiro jogo na Fonte Nova, Eduardo Barroca montou o time com André na lateral direita, no lugar de Marcinho, e o atacante Caio Vidal na vaga do volante Rezende. Empurrado pela torcida, o Bahia exerceu o domínio da partida no primeiro tempo.

O Esquadrão usava os jogadores de lado de campo para tentar superar o bloqueio montado pelo Brusque, que iniciou a partida com três zagueiros e três volantes. Sem Matheus Davó, Ricardo Goulart fez o papel de referência.

Apesar da maior posse de bola e presença no ataque, o Bahia mostrou dificuldade na construção das jogadas ofensivas e criou poucas chances claras. O gol tricolor só não saiu aos 18 minutos porque o goleiro Jordan fez boa defesa na cabeçada de Goulart, que aproveitou bem o cruzamento de Caio Vidal pelo lado direito.

Além da marcação, no primeiro tempo o Bahia teve que superar também a cera do time catarinense. O goleiro Jordan abusou das quedas no campo na tentativa de parar o jogo. Apostando no contra-ataque, o Brusque quase não assustou. O lance mais perigoso foi o chute de Luiz Antônio, que passou perto da trave de Claus.

Quando o primeiro tempo se encaminhava para um empate sem gols, brilhou a estrela tricolor. Aos 42 minutos, Jacaré recebeu passe de Daniel e da entrada da área mandou um lindo chute, sem chances de defesa para Jordan. Um golaço do atacante na Fonte Nova.

SEGUROU A VANTAGEM

O Bahia voltou para o segundo tempo com o mesmo time. A postura da equipe também foi mantida. O Esquadrão aproveitava a maior posse de bola para rondar a área do Brusque em busca do segundo gol.

O Brusque chegou a assustar em uma cobrança de falta cruzada na área que Luiz Otávio mandou contra o próprio patrimônio. Mas depois disso a segunda etapa foi marcada por um jogo morno, sem grandes lances de ataque e com muitas disputas no meio-campo.

Eduardo Barroca decidiu colocar sangue novo no Bahia. Rezende e Copete foram para o campo nas vagas de Patrick e Caio Vidal, respectivamente. O Esquadrão voltou a aparecer no ataque, mas faltava acertar o último passe.

Nos minutos finais, o Brusque decidiu arriscar e saiu um pouco mais para o jogo. A equipe, no entanto, só conseguiu levar certo perigo em faltas cobradas na área que foram neutralizadas pela defesa tricolor.

Com a vantagem no placar, o Bahia ficou entre se lançar ao ataque para buscar o segundo gol ou segurar a marcação para não sofrer danos. O time cadenciou a partida na reta final e garantiu mais um triunfo na Série B do Brasileirão.



FICHA TÉCNICA

Bahia 1x0 Brusque - Série B do Campeonato Brasileiro (34ª rodada)

Bahia: Mateus Claus, André, Ignácio, Luiz Otávio e Luiz Henrique; Patrick (Rezende), Mugni (Miqueias), Daniel e Ricardo Goulart (Matheus Davó); Caio Vidal (Copete) e Jacaré.

Brusque: Jordan, Pará, Everton Alemão, Wallace (Jailson), Bruno Aguiar e ngelo; Rodolfo Potiguar, Matheus Trindade (Balotelli) e Luiz Antônio (Paulo Baya); Gabriel Taliari (Diego Jardel) e Mascote (Crislan). Técnico: Gilson Kleina.

Local: Fonte Nova

Gol: Vitor Jacaré, aos 42 minutos do 1º tempo

Cartão amarelo: Patrick, Daniel (Bahia); Wallace (Brusque)

Público: 34.503 pagantes

Renda: R$ 781.973,50

Arbitragem: André Luiz de Freitas Castro, auxiliado por Cristhian Passos Sorence e Hugo Savio Xavier Correa (trio de Goiás).

VAR: Marco Aurélio Augusto Fazekas Ferreira