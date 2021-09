Com gritos motivacionais, inauguração do Coco Bambu é criticada nas redes sociais

Um vídeo gravado antes da inauguração do restaurante Coco Bambu, em Sorocaba (SP), chamou atenção nas redes sociais e recebeu muitas críticas. No vídeo, funcionários da unidade estão reunidos, enquanto um homem puxa gritos motivacionais, que nas redes sociais foram comparados a gritos de guerra.



As imagens lembram um vídeo, que viralizou nas redes há alguns anos, de uma apresentação de um coach sobre masculinidade. A postagem do Coco Bambu gerou muitos comentários. "Coco Bambu agora é uma seita?”, perguntou um internauta.No Twiiter, as imagens foram comparadas a de uma torcida de futebol e a um treinamento de guerra. Graças ao vídeo, o nome do restaurante se tornou um dos assuntos mais comentados no Twitter nesta quarta (1).No entanto, nem só de críticas viveu o post. No instagram, a postagem teve diversos comentários de apoio. "Funcionários motivados a encantar com o melhor serviço. Perfeito! Muito sucesso", escreveu uma internauta.