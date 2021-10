Com ida de Tadeu Schmidt para o BBB, Maju Coutinho deve apresentar Fantástico

Algumas das principais atrações da TV Globo passarão por alterações em 2022. Com a ida de Tadeu Schmidt para o Big Brother Brasil para substituir Tiago Leifert, a tendência é que Maju Coutinho deixe o Jornal Hoje para comandar o Fantástico, informa o portal Uol.

Maju renovou seu contrato com a TV Globo nesta semana. Agora, seu acordo vai até 2025.

Saiba mais: Tadeu Schmidt deixa 'Fantástico' e vai assumir comando do BBB em 2022

Para ocupar o lugar de Maju no Jornal Hoje, César Tralli é o mais cotado. Ele teria de deixar o comando da atração local "SP 1" para ancorar o telejornal nacional.

O jornalista já apresenta o Jornal Hoje eventualmente, em substituições, e deve seguir na GloboNews.

Ainda não há consenso sobre quem ficará no comando do jornal paulista, mas Marcelo Cosme, do "GloboNews Em Pauta", de 41 anos, é um nome considerado forte.