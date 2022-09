Com improvisação na esquerda, veja escalação do Bahia para enfrentar o Tombense

O Bahia está definido para enfrentar o Tombense, às 19h deste sábado (3), na Fonte Nova, pela 28ª rodada da Série B. O time tem mudança.

Sem Luiz Henrique, suspenso, e com Matheus Bahia ainda machucado, o técnico Enderson Moreira decidiu improvisar Rezende na lateral esquerda. Com isso, Marcinho segue na direita. André continua no banco.

O Bahia está escalado com:

Mateus Claus, Marcinho, Ignácio, Gabriel Xavier e Rezende; Patrick, Mugni, Daniel e Ricardo Goulart; Jacaré e Davó.

O tricolor é vice-líder da Série B, com 47 pontos, e venceu seus últimos quatro jogos na Fonte Nova, onde não perde desde 25 de junho (1x0 para o Novorizontino). O Tombense está em 7º lugar, com 39.