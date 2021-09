Com Índio Ramírez, Bahia inicia preparação para enfrentar Santos 

O Bahia está cada vez mais perto de ganhar um reforço importante na sequência do Campeonato Brasileiro. Sem atuar desde fevereiro, quando rompeu os ligamentos do joelho, o meia Índio Ramírez está recuperado e voltou aos treinos com o elenco tricolor.

Na manhã desta segunda-feira (6), o colombiano foi liberado pelo departamento médico e trabalhou sob o comando do técnico Diego Dabove. Antes ele estava fazendo apenas trabalhos específicos de transição.

Ramírez machucou o joelho durante a partida contra o Fluminense, na Fonte Nova, pelo Brasileirão do ano passado. Ele passou por cirurgia para a reconstrução do ligamento rompido e fez parte da recuperação na Colômbia.

Em junho, o jogador retornou ao Bahia para fazer a segunda parte da recuperação. Na época o médico do Esquadrão, Luiz Sapucaia, chegou a dar o mês de setembro como prazo para o retorno do meia aos gramados.

Além de Ramírez, outro que voltou a ficar à disposição de Diego Dabove foi o meia-atacante Thonny Anderson. Ele está recuperado da entorse que sofreu no joelho e treinou normalmente nesta segunda-feira.

O próximo compromisso do Bahia no Campeonato Brasileiro será no sábado (11), quando encara o Santos, às 21h, na Vila Belmiro, em jogo que abre o segundo turno da Série A.