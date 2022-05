Com investimento de R$ 12 milhões, orla de Ipitanga é inaugurada nesta sexta (6)

Mais um trecho da orla de Salvador foi requalificado e entregue nesta sexta-feira (6). A praia de Ipitanga agora conta com um novo paisagismo, sistema de irrigação automatizado, nova pavimentação em vias e passeios, pista de skate, além de quadras poliesportivas.

O trecho de requalificação da praia foi entre a Alameda Cabo Frio até a esquina da Rua Renato Berbert de Castro com a Rua Santo Antônio de Ipitanga, compreendendo, também, parte do Flamengo. Esse é o 20° trecho de orla requalificado em Salvador. “Aqui foram investidos R$ 12 milhões. Com certeza vai melhorar a vida das pessoas que moram aqui e dos turistas que vão chegar aqui, e ver um trecho de orla muito mais bonito. Essa que é a orla mais bonita e mais extensa do Brasil”, afirmou o prefeito Bruno Reis.

A intervenção contemplou 1,8 km de extensão, dentro da ampla estratégia de revitalização que ocorre na região, incluindo Stella Maris e Praia do Flamengo. O projeto foi elaborado sob a coordenação da Fundação Mario Leal Ferreira (FMLF). Bruno Reis destacou que este trecho de orla é um dos mais visitados por turistas e soteropolitanos na capital baiana.

"Em um tempo não muito distante, esta região queria pertencer a Lauro de Freitas porque a prefeitura não se fazia presente. Desde 2013 mudamos essa realidade e as áreas limítrofes de Salvador hoje, quando fazemos uma enquete, estão se sentindo felizes por fazer parte da capital baiana”, pontuou o prefeito.

O gestor do Executivo municipal reforçou que as intervenções, realizadas nos últimos anos, têm permitido que a cidade esteja sempre nas primeiras posições do ranking de destinos turísticos mais almejados, gerando mais oportunidades de emprego e renda para os soteropolitanos.

"Todos nós sabemos a importância destas obras. Não apenas para embelezar a cidade, mas dentro da nossa estratégia de consolidar Salvador como primeiro destino turístico do Brasil. Não é fácil requalificar e manter 64 km de orla, mas é um compromisso", concluiu o prefeito da capital baiana.

Infraestrutura

Para quem curte atividades ao ar livre, o trecho ganhou um calçadão com pista compartilhada, quadra poliesportiva, quadra de vôlei, espaços de convivência, alamedas de acesso, espaço para piquenique, pista de skate, mobiliário urbano, decks e rampas de acesso à praia. Também foram instalados quatro quiosques para comercialização de água e acarajé.

A baiana de acarajé Joselita de Jesus Costa, uma das permissionárias dos novos quiosques, afirmou que está ansiosa para receber os clientes com muito mais comodidade. "Eu sou baiana há 27 anos e vendia na faixa de areia. Com esse quiosque vou ter uma estrutura bem melhor para trabalhar. A orla está linda, com uma infraestrutura maravilhosa e muito mais atrativa. A qualidade de vida e de lazer aqui agora é outra. Espero vender muito mais", comemorou.

Renato Nascimento Bandeira, 67 anos, proprietário de um imóvel no local, contou que havia muitos buracos na orla de Ipitanga, “Não tinha calçada e era muito difícil de caminhar. Outro problema é que não tinha iluminação e isso aumentava nossa sensação de insegurança. Achei essas mudanças ótimas, valorizaram mais a área. Está tudo muito elaborado", pontuou.

(Betto Jr./Secom) (Betto Jr./Secom) (Betto Jr./Secom) (Betto Jr./Secom) (Betto Jr./Secom) (Betto Jr./Secom) (Betto Jr./Secom) (Betto Jr./Secom) (Betto Jr./Secom) (Betto Jr./Secom) (Betto Jr./Secom)

Em abril passado, a Prefeitura entregou à população o trecho de orla de Stella Maris, entre a Rua Carlos Ott e o início do Loteamento Praias do Flamengo. O secretário Fábio Mota, titular da Secretaria de Cultura (Secult), explicou que Salvador montou uma estratégia para o fortalecimento do produto do turismo na área de sol e praia.

“Há cerca de oito anos, a capital baiana vem recuperando as orlas e voltando a ser muito forte nesse tipo de turismo. A requalificação de Stella Maris e Ipitanga vem dentro do condão de melhorar a infraestrutura turística nessas praias, que são as mais frequentadas tanto pelos baianos quanto pelos turistas. Tudo para que todos possam ter conforto e condição para desfrutar das belezas naturais que existem nesses trechos”, avaliou o titular da Secult.

A solenidade ocorrida nesta sexta-feira (6) contou com as presenças do prefeito Bruno Reis, do secretário municipal de Cultura e Turismo (Secult), Fábio Mota, pela presidente da Fundação Mário Leal Ferreira (FMLF), Tânia Scofield, além da participação de outras autoridades.