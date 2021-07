Com investimento de R$12 milhões, novo Cmei é entregue em Salvador

O novo Centro Municipal de Educação Infantil (Cmei) em Jardim das Margaridas foi entregue nesta sexta-feira (9) em cerimônia simbólica com as presenças do prefeito Bruno Reis, da vice, Ana Paula Matos, e do secretário municipal da Educação (Smed), Marcelo Oliveira, dentre outros gestores.

“Não há como pensar em educação de qualidade com as crianças estudando em ambientes e espaços precários. Esta escola irá atender a todos os moradores e crianças que moram no Residencial Jardim das Margaridas e é mais uma obra importante dentre tantas outras que iremos entregar este ano", destacou Bruno.

O investimento foi de R$ 12 milhões. A obra durou 18 meses. Ao todo, são 4,6 mil m² de área construída, com capacidade para atender 850 alunos nos segmentos creche e pré-escola, em período integral, além dos três primeiros anos do Ensino Fundamental. A escola também recebe alunos com microcefalia.

São 23 salas de aula climatizadas, sala de multiuso, acessibilidade total, bicicletário para dez vagas, horta, parque infantil, pátio descoberto, solário, lavanderia, refeitório, vestiário de funcionários, depósito de merenda, depósito de material de limpeza, triagem, copa, cozinha e mais uma série de equipamentos.

(Foto: Bruno Concha/Secom)

Outras obras

Segundo Bruno, até o início do ano que vem serão entregues mais 11 Cmeis. Além disso, a prefeitura faz licitação para construir mais 13 novos centros de educação infantil. "Desde 2013, já são 247 escolas reformadas ou reconstruídas na cidade. A educação em Salvador avançou muito nos últimos anos, mas podemos ir mais além. Vamos trabalhar pra universalizar o acesso pras crianças de 2 e 3 anos, além de alfabetizar todas as crianças todas essas crianças com no máximo sete anos de idade”, afirmou.

O prefeito voltou a fazer um apelo para que os professores da rede municipal voltem para as aulas presenciais. “Não há como a gente ter possibilidade de seguir avançando se não retomarmos as aulas. Volto a fazer um apelo aos professores que possam retomar as atividades com a segurança dos protocolos e, principalmente, do avanço da vacinação na cidade. Diferente de outros lugares do Brasil, vacinamos primeiro todos os trabalhadores da educação para, depois, retomar as aulas de forma semipresencial”, disse.