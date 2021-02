Com investimento menor, Bahia tem desafio para reformular elenco

A temporada 2020 chegou ao fim para o Bahia com a finalização do Campeonato Brasileiro. Diferente de anos “comuns”, o tricolor não terá uma pausa nas competições para pensar no que foi feito no ano que passou e planejar o novo ciclo.

Por conta da pandemia e o calendário apertado, a temporada 2021 já começou e agora o Esquadrão vai ter que correr contra o tempo para fazer os ajustes que pensa serem necessários para a nova temporada. O principal desafio será a reformulação do elenco.

Pelo menos seis jogadores ficam sem contrato após o Brasileirão. O goleiro Anderson, que já deixou o clube, o zagueiro Ernando, o lateral esquerdo Zeca, os volantes Ronaldo e Elton, e o atacante Fessin.

Do quinteto, Zeca, Fessin e Ronaldo estão no clube emprestados por Internacional, Corinthians e Flamengo, respectivamente, e devem voltar para as equipes de origem. Já Elton e Ernando ficam livres após o fim do vínculo com o Esquadrão. O zagueiro terminou o ano como titular, enquanto volante sofreu com problemas clínicos e quase não atuou na temporada.

Além deles, o volante Gregore, negociado ao Inter Miami, dos Estados Unidos, se despediu do clube na vitória sobre o Santos e não vestirá mais a camisa tricolor.

Aliás, o meio-campo deve ser um dos pontos de atenção do Bahia na reformulação, já que a equipe ficará sem três dos seis volantes que integraram o setor na temporada 2020.

Outro ponto de foco será o sistema defensivo. Bastante criticado no ano que passou, a zaga contará com apenas três opções a partir da semana que vem.

Base mantida

Sem tempo para pré-temporada, o técnico Dado Cavalcanti será mantido no cargo. O treinador fez bom trabalho e conseguiu salvar o Bahia de um possível rebaixamento, pegando ainda uma vaga na Sul-Americana. Após o jogo contra o Santos, Dado não escondeu que as conversas para as mudanças no elenco já foram iniciadas.

“Eu estou à disposição, o que existe no momento são conversas planejando a temporada 2021, e essas conversas nos trazem a perspectiva de fazer uma reformulação no grupo, tentar um desenho um pouco mais compatível com as ideias que eu tenho tentado nesse final de temporada. Obviamente a expectativa é que a gente mude a chave na próxima semana iniciando uma competição difícil que é a Copa do Nordeste”, continuou.

Atualmente, 23 jogadores que finalizaram a temporada no grupo principal têm contrato com Bahia. Isso não significa que eles serão mantidos. Jogadores que ficaram devendo ou que não se encaixam no que o clube pensa para o futuro podem ser negociados de forma definitiva ou emprestados para outras equipes.

As saídas serão importantes para abrir espaços na folha para que outros atletas possam chegar. De acordo com o presidente do Bahia, Guilherme Bellintani, o investimento no futebol será menor do que foi em 2020. A queda é um reflexo da redução no orçamento e previsão de perda de receitas ocasionadas pela pandemia do coronavírus.

“Haverá redução de investimentos no futebol e em todos os setores do clube a partir do momento que o orçamento será menor. Sobre o ponto de vista orçamentário de elenco, naturalmente o que a gente entende é que com a queda de receita para 2021, fruto do cenário pós-pandemia, pode ocorrer redução de receitas e a obrigação de pagar despesas de 2020. Isso impõe redução de despesas. Nosso dilema é ser mais eficaz com menos dinheiro. Naturalmente vamos ter que abrir mão de atletas que são importantes, mas custam caro. E que eles sejam substituídos por jogadores mais jovens e mais baratos”, explicou o gestor tricolor durante reunião com o Conselho Deliberativo.

No momento, as negociações de atletas vêm sendo tocadas pelo diretor executivo Lucas Drubscky, mas o tricolor ainda planeja a contratação de um diretor de futebol. Esse gestor ficaria responsável pela montagem do elenco.

“Basicamente haverá quatro funções mais específicas. Além de Lucas [Drubscky], que fará a relação com o mercado, haverá um coordenador técnico responsável pela estrutura de montagem de elenco, análise da estrutura técnica do clube, responsável pelo futebol propriamente dito, que faz par com Lucas. Renê é mais ligado ao vestiário, relacionamento com os atletas, e outras funções. Haverá o profissional que será responsável por reestruturar o departamento de análise de desempenho. Dois desses cargos estão ocupados por Renê e Lucas. Os outros dois serão ocupados em breve”, continuou Bellintani.

Na prática, a temporada para o elenco principal do Bahia começará na próxima semana. O grupo ganhou folga após o fim do Brasileirão e tem reapresentação marcada para a próxima terça-feira (2), quando iniciará os preparativos para o jogo contra o Botafogo-PB, marcado para o sábado (6), em Salvador.

Para a estreia no Nordestão, neste domingo (28), contra o Salgueiro, às 18h, no estádio Cornélio de Barros, em Salgueiro, o Esquadrão será representado pelo time de transição, treinado por Cláudio Prates e que vem jogando o Campeonato Baiano. O único reforço será o goleiro Matheus Teixeira, atual reserva de Douglas e que pediu para atuar na equipe alternativa.

Jogadores que ficam sem contrato

Anderson (goleiro)

Zeca (lateral esquerdo)

Ernando (zagueiro)

Elton (volante)

Ronaldo (volante)

Fessin (atacante)

Jogadores negociados

Gregore - vendido ao Inter Miami, dos Estados Unidos

Jogadores com contrato

Goleiros

Douglas - dezembro de 2022

Mateus Claus - maio de 2021

Matheus Teixerira - dezembro de 2021

Laterais

Nino Paraíba - dezembro de 2021

João Pedro - Junho de 2021

Juninho Capixaba - dezembro de 2021

Matheus Bahia - dezembro de 2022

Zagueiros

Lucas Fonseca - dezembro de 2021

Juninho - dezembro de 2022

Anderson Martins - dezembro de 2021

Volantes

Ramon - dezembro de 2021

Edson - dezembro de 2021

Patrick de Lucca - tem acordo para renovar até o fim de 2022

Meias

Daniel - dezembro de 2021

Rodriguinho - dezembro de 2021

Marco Antônio - dezembro de 2021

Ramírez - dezembro de 2021

Atacantes

Gilberto - dezembro de 2021

Rossi - dezembro de 2021

Gabriel Novaes - dezembro de 2021

Clayson - dezembro de 2022

Thiago - dezembro de 2022

Alesson - dezembro de 2021