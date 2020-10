Com investimentos em tecnologia, inovação e línguas, Grupo Educacional Perfil prepara alunos para o futuro 

Nos tempos atuais é inegável o papel da tecnologia na educação. Entendendo esta tendência, a Base Nacional Comum Curricular, documento normativo para as redes de ensino e suas instituições públicas e privadas, homologado em 2018, passou a prever a utilização de recursos tecnológicos em sala de aula.

No Colégio Perfil, a imersão digital passou por um processo de aceleração nos últimos cinco anos, com a chegada de uma série de projetos e parceiros que introduziram alunos e professores no conceito da educação 4.0, modelo que posiciona o aluno como protagonista do processo de aprendizagem, tendo a tecnologia como principal aliada. “Fomos buscar as principais tendências no campo de educação no exterior e entender a proposta da educação 4.0, que ainda é um conceito inteiramente novo”, afirma a diretora Pedagógica do Colégio Perfil, Zeila Soledade.

“Nesse momento no qual a tecnologia tem um papel tão importante no nosso cotidiano, é fundamental mostrar para nossos estudantes que não é a tecnologia que nos controla, mas nós que controlamos a tecnologia”_Zeila Soledade - diretora pedagógica do Colégio Perfil

Educação na pandemia

O investimento continuado no treinamento de novas metodologias ao longo pela escola: dos últimos anos mostrou os seus principais resultados a partir da chegada das diretrizes de isolamento social, por conta da pandemia do novo coronavírus, a partir de março. De acordo com a diretora pedagógica da Escola Mais Perfil Paloma Abdon, a transição das salas de aula para ambiente digital ocorreu sem qualquer tipo de problema, já que alunos e professores estavam totalmente familiarizados com as ferramentas de ensino remoto.

"Nosso calendário acadêmico não preciso ser alterado. No dia seguinte ao decreto de isolamento social, os alunos já tiveram aulas em ambiente virtual"_ Paloma Abdon, diretora pedagógica de Escola Mais Perfil

Plataformas adotadas pela escola:

GEEKIE ONE

Permite o acesso do material didático em plataforma 100% online. A fermenta também possibilita a realização de atividades, simulados e avalições e o acompanhamento do progresso do aluno pelos professores e pais em tempo real.

NEARPOD

Plataforma online baseada em aprendizagem móvel, que transmite a aula utilizando apresentações de slides dinâmicas em tempo real para dispositivos móveis.

GOOGLE FOR EDUCATION ENTERPRISE

Aplicativos do Google For Education (Jamboard. Google sala de aula. Formulário, Documentos, Apresentação, Site e Drive, entre outros)

CLASS CRAFT E KAHOOT

São plataformas que utilizam a linguagem de games para engajar os alunos no aprendizado do conteúdo.

MENTIMETER

É um sistema online para criação e compartilhamento de apresentações de slides com interatividade.

PADLET

Ferramenta que permite a criação de um mural ou quadro virtual dinâmico e interativo para registrar, guardar e partilhar conteúdos multimídia.

SCRATH

Software que se utiliza de blocos lógicos, e itens de som e imagem, para você desenvolver suas próprias histórias interativas, jogos e animações, além de compartilhar de maneira online suas criações.

Parceiros para a vida

O Grupo Perfil de Educação tem buscado grupos educacionais que agregassem na otimização da rotina pedagógica dos estudantes e professores, tornando o aprender uma experiência muito mais prazerosa e alinhada às demandas da modernidade.

GOOGLE / FOR EDUCATION

A Google for Education Enterprise media formatos e protocolos educacionais da Google para alunos, educadores e colaboradores. Em 2018, o Grupo Perfil de Educação se tornou a primeira instituição de ensino do Norte e Nordeste a conquistar a certificação Google School. “Temos a parceria desde 2016 e isso foi fundamental para que o colégio saísse na frente, enquanto outras escolas estavam tentando resolver o problema das aulas remotas na pandemia. Hoje, os alunos têm a oportunidade participar de um intercâmbio de empreendedorismo no Vale do Silício. São oportunidades que vão além da escola e inspiram o protagonismo por toda a vida”, afirma o diretor pedagógico na Foreducation EdTech, Marcelo Lopes.

GEEKIE

Geekie e Perfil são parceiros no projeto pedagógico através da formação do corpo docente em relação à interação com ferramentas tecnológicas aplicadas à educação e, também, no planejamento estratégico das ações pedagógicas. A plataforma Geekie One agrega um elenco de elementos que apoiam as rotinas escolares, a exemplo dos conteúdos didáticos, todos multimídia.

“Às vezes as pessoas vão em busca de instituições fora da Bahia ou no exterior sem necessidade, pois instituições como o Perfil agregam o que há de mais moderno na educação internacional e isso reflete na formação desses profissionais do futuro”, avalia o CEO da Geekie, Claudio Sassaki.

ÁRVORE DE LIVROS

A plataforma de livros online concentra mais de 32 mil títulos, entre livros didáticos, literatura, notícias, crônicas e tirinhas. Através do progresso dos alunos, o sistema gera um relatório para os pais e professores. Os títulos disponíveis na plataforma podem ser acessados através de computador, tablets e smartphones, contando ainda com a opção de leitura off-line.

“Só esse ano, os alunos já concluíram mais de 400 livros, para um total de 1.200 horas de leitura, o que mostra que o prazer de ler está mais vivo do que nunca entre os jovens”, afirma a gestora pedagógica da Árvore de Livros, Letícia Reina.

IEB

O International Bureau of Education (IEB) é parceiro em uma das principais experiências práticas que a instituição oferece: o intercâmbio internacional com opções de temporadas na Espanha e Estados Unidos para estudantes do ensino fundamental II e ensino médio. Muito além da aprendizagem e fortalecimento em um idioma estrangeiro, o IEB treina os alunos para assumirem o protagonismo perante a experiência internacional.

“Ensinamos ao estudante como desenvolver todas as etapas, da documentação à forma de se portar ante às autoridades em uma entrevista para adquirir visto. A agenda que o aluno terá no exterior visa ampliar sua visão de mundo, a exemplo da visita ao maior centro de distribuição da Amazon. Mais de 200 alunos da escola já viveram essas experiências”, garante o diretor do IEB, Marcelo Gomide.

PSG ACADEMY

Parceria com clube francês Paris Saint-German, que vai oferecer treinamento esportivo aos alunos no turno oposto às aulas, tendo dois focos de atuação: jovens em busca da prática esportiva lúdica e do esporte de alto rendimento.

“Essa é a primeira escola do Norte e Nordeste filiada ao PSG. Vamos oferecer a filosofia de jogo do clube e contribuir para a formação social desses jovens, afinal o esporte é um grande vetor de desenvolvimento interpessoal”, defende o diretor da PSG Academy, João Carlos Costa da Silva.

GRUPO RABBIT

Oferece uma parceria no contexto de gestão escolar, matrícula, rematrícula gestão administrativa e financeira, além da prestação de consultoria voltada para o segmento educacional.

UNIVERSIDADE HARVARD

Parceria através do psicólogo Howard Gardner, fornece consultoria em educação socioemocional e ações de ensino personalizado para aprimorar a aprendizagem.

SAS

Sistema Ary de Sá, um dos maiores sistemas de ensino pedagógico do país, elabora materiais didáticos de elevado padrão de qualidade a fim de oferecer produtos e serviços que atendam às necessidades de educadores e estudantes.

FULL SAIL UNIVERSITY

Universidade da Flórida, parceira há dois anos, possui um projeto educacional diferenciado com uma proposta alinhada ao Grupo Perfil de Educação. Oferece palestras aos alunos e possibilita o ingresso daqueles que tiverem interesse em cursar uma graduação no exterior.

Google for Education Enterprise: alunos podem participar de intercâmbio de empreendedorismo no Vale do Silício

Um HUB para chamar de seu

Desde março, o Perfil conta com um HUB de inovação. Espécie de incubadora de startups para ampliar as experiências dos alunos no contexto de empreendedorismo e solução de problemas. Palestras e consultorias oferecidas por especialistas de mercado terão a missão de ensinar aos estudantes como montar e gerir uma empresa aliada aos conceitos de inteligência emocional, sustentabilidade, economia e capitalismo sustentável e empreender em algo que tenha impacto positivo.

“Resolvi trazer esta ideia depois de um curso que fiz no HUB Salvador. Queremos propor aos alunos identificar problemas na sala de aula e a partir daí utilizar o espaço do HUB para desenvolver as soluções. É mais uma ferramenta para possibilitar a escolha de futuro para os nossos jovens”, explica o CEO do Grupo Perfil de Educação, Wilson Abdon.

“Ao longo do ensino infantil e fundamental, o aluno vem se reconhecendo e desenvolvendo as diversas habilidades críticas, emocionais e sociais para, no ensino médio, encontrar ferramentas para desenhar o projeto daquilo que querem ser” _Wilson Abdon, CEO do Grupo Perfil de Educação

Duas línguas para dominar o mundo

O conceito da formação bilíngue do Grupo Perfil de Educação começa cedo, com crianças a partir dos dois anos tendo o seu primeiro contato com a língua inglesa. O apoio didático é fornecido pelo material da editora MacMillan Education. E ao longo da vida escolar do aluno, até o quinto ano, contará com a utilização de metodologias ativas e a aprendizagem do conteúdo acadêmico revisada em inglês.

“Em conjunto, buscamos trazer a vivência do idioma para a rotina do aluno, então se ele está aprendendo sobre fotossíntese, vai revisar esse assunto também em inglês para que, aos poucos, incorpore os elementos da segunda língua de uma maneira natural, diz a coordenadora de Educação Bilíngue, Carina Dourado. “Não faltam relatos de pais que se surpreenderam com os filhos ainda bem jovens já falando inglês com muita naturalidade”, completa.

“É importante mostrar para o aluno o porquê aprender inglês e como aquela competência vai ajudá-lo a se tornar um cidadão global” _ Carina Dourado, coordenadora de Educação Bilíngue

A segurança de cuidar de longe

Um outro importante item de aproximação entre a escola e a família é o Aplicativo Perfil, que permite aos pais acompanharem os diários de classe, notas de atividades e boletins de desempenho, mural de eventos e atividades além do fácil acesso ao financeiro.

“O app foi uma ferramenta que cresceu bastante durante a pandemia, e o objetivo desde a implementação foi aumentar a comodidade da família, com o acesso rápido a todos os detalhes da vida escolar do aluno, através do celular”, explica a coordenadora pedagógica (EF 1), Joelma Salles.



