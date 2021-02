Com João Victor e Maurício Ramos, Vitória fecha 2º treino do dia

Depois da atividade pela manhã, o elenco do Vitória teve mais uma sessão de treinamentos nesta terça-feira (9), na Toca do Leão, visando o início da temporada 2021. O primeiro jogo do Leão será no próximo dia 17, às 19h30, contra o Unirb, pela primeira rodada do Campeonato Baiano.

No trabalho da tarde, a novidade ficou por conta das presenças dos zagueiros Maurício Ramos e João Victor. Os dois participaram das atividades com bola no gramado, juntamente com Leocovick, Van, Pedrinho, Wallace, Mateus Morais, Carlos, Marco Antônio, Léo Xavier, Maykon Douglas, Paulo Vítor e Figueiredo.

Já os goleiros Ronaldo e Yuri treinaram com o preparador Itamar Ferreira. Ronaldo está recuperado da lesão na face anterior da coxa direita, que o tirou de jogos finais da Série B. A última vez que ele atuou foi no dia 11 de dezembro, contra o Cruzeiro, no Barradão, pela 28ª rodada.

Enquanto isso, os jogadores do grupo 2 cumpriram o protocolo de testes cardiológicos e avaliação fisioterápica. Foram eles: Lucas Arcanjo, João Cabral, Soares, Eduardo, Matheus Tenório, Gabriel Santiago, Alisson Farias, Vico, Ruan Nascimento, Ruan Levine, Samuel, Eron, David e Luan Miguel.

O Vitória continuará com a preparação nesta quarta-feira (10), a partir das 8h30.