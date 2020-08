Com Léo Ceará de modelo, Vitória apresenta seu novo uniforme 3

Reintegrado ao elenco do Vitória e relacionado pelo técnico Bruno Pivetti para a estreia na Série B, sábado (8), contra o Sampaio Corrêa, o atacante Léo Ceará foi responsável por outra novidade: coube a ele apresentar o novo uniforme 3 do Leão.

O centroavante esteve na transmissão feita pelo presidente Paulo Carneiro no canal oficial do clube no YouTube, na noite de sexta (7), e apareceu vestido com a camisa, que é praticamente toda preta, exceto pelo dourado que ocupa o escudo e detalhes nas mangas e na gola, além das marcas dos patrocinadores.

Por falar no escudo, o que consta na camisa é o primeiro da história do clube, fundado em 1899.

A nova camisa do Leão, em frente e verso

(Foto: Divulgação)

A camisa já está em pré-venda na loja oficial do Vitória, no valor de R$ 218,99. De acordo com Paulo Carneiro, ela chegará ao mercado daqui a 30 ou 40 dias.

Sobre a situação do atacante no clube, o dirigente revelou que o acordo feito com o jogador foi que o Vitória manterá um percentual dos direitos econômicos de Léo Ceará quando ele deixar o clube, em março de 2021. Segundo Carneiro, a prorrogação do contrato foi por dois meses, até o final de fevereiro, e não por um mês, como disse o empresário do atleta, Bruno Ferreira.