Com limite de fiéis, igreja na Federação celebra a Festa de São Lázaro

Protetor dos enfermos, dos desamparados e dos animais doentes. É assim que São Lázaro, citado no Evangelho de São Lucas como o leproso, é conhecido. Para celebrar este santo, a Igreja São Lázaro e São Roque, na Federação, em Salvador, organiza todos os anos uma programação especial que, este ano, em virtude da pandemia, sofreu algumas modificações. Contudo, o último domingo do mês de janeiro – data da festa – será marcado pelas homenagens ao santo.

Por ordem de chegada, até completar o limite de 56 pessoas dentro do templo, os fiéis poderão participar da programação no dia 31 de janeiro, que contará com a alvorada às 6h e missas às 7h, 9h, 11h e 17h. Já às 14h haverá a recitação do Terço. O auge dos festejos será às 15h, quando o superior dos Missionários Redentoristas, padre Roque Silva, presidirá a Missa Festiva.

SERVIÇO:

O quê: Festa de São Lázaro

Quem: Igreja São Lázaro e São Roque

Onde: A Igreja está localizada na Ladeira do Xaponã, s/n, Federação