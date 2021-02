Com lockdown parcial, ferry-boat não funciona no final de semana

O funcionamento do sistema ferry-Bbat vai ser alterado devido às medidas de isolamento social mais duras vigentes entre o fim de tarde desta sexta-feira (26) e às 5h da próxima segunda (1º). Segundo a Internacional Travessias Salvador (ITS), administradora do ferry-boat, a operação será encerrada às 20h30 nesta sexta.

No sábado e no domingo, o serviço não vai operar nos terminais São Joaquim e Bom Despacho. As viagens serão retomadas normalmente na segunda-feira (01/03), às 5h. Mudanças podem ocorrer se novos decretos forem publicados.

Na tarde desta sexta, estão à disposição os ferries: Zumbi dos Palmares, Rio Paraguaçu, Anna Nery, Ivete Sangalo, Dorival Caymmi e Pinheiro, com saídas nos horários regulares (de hora em hora). O movimento é intenso para veículos e tranquilo para pedestres no terminal Bom Despacho. Em São Joaquim, o fluxo é tranquilo para veículos e pedestres.