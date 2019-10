Com Londrina, Vitória perde para terceiro rival direto em casa

Na noite desta sexta-feira (18), o Vitória voltou a perder pontos em casa para um adversário direto. Desta vez para o Londrina, por 1x0, pela 30ª rodada da Série B. Com o resultado, o Leão não volta para o Z4, mas pode ver o Vila Nova, 17º, igualar a pontuação neste sábado (19).

Dos times que estão na parte de baixo da tabela, o Vitória perdeu também para São Bento (1x3 pela 4ª rodada) e Guarani (0x1 pela 22ª rodada). Fora de casa, também foi derrotado por estas equipes: 3x2 para o Guarani (3ª rodada), 3x1 para o Londrina (11ª rodada) e 2x0 para o São Bento (23ª rodada).

Na saída de campo após perder para o Londrina, os atletas rubro-negros tentaram explicar a derrota: "Buscamos a vitória o tempo todo, mas ela não veio hoje. Tem que procurar trabalhar, porque temos que buscar esses pontos no próximo jogo", disse o atacante Anselmo Ramon.

O centroavante entrou no intervalo na vaga de Jordy Caicedo, lesionado. "Vocês viram que a gente procurou vencer, mas não saiu como a gente queria. Fizemos bons jogos fora de casa nas últimas rodadas, conseguimos quatro pontos fora em dois jogos. Vamos trabalhar para repetir isso", disse Anselmo Ramon.

O volante Leo Gomes também não conseguiu explicar. "Não é desculpa, mas a gente vem de três jogos seguidos, com viagem desgastante. Mas tínhamos que fazer o dever de casa. O Londrina se impôs mais do que a gente, acharam o gol e futebol é isso. Mas vamos erguer a cabeça".

De fato, o rubro-negro vem de quatro jogos em maratona. Começou diante do Oeste, quando ganhou por 3x1 no Barradão, no dia 8 e outubro. Depois, viajou para ganhar do Cuiabá por 3x1 no dia 11, empatou com o Criciúma em 1x1 no dia 15 e perdeu para o Londrina.

Pelo menos, o técnico Geninho terá agora mais de uma semana para trabalhar e descansar a equipe. O próximo duelo é apenas no domingo (27), às 16h, contra a Ponte Preta, no Moisés Lucarelli.

A diferença atual para o Z4, de três pontos, foi a maior conquistada pelo Vitória desde o início da Série B.