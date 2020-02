Com look colorido, Saulo arrasta multidão no circuito Barra-Ondina

Quem não ama Saulo nem é gente, né? O cantor foi o responsável por iniciar os trabalhos no Circuito Dôdô (Barra-Ondina) nesta sexta-feira (21). O desfile começou ás 15h30.

Com um look longo, colorido e com estampas africanas e desenhos de animais, ele já iniciou o percurso tirando a galera do chão. Com sucessos como Agradecer e Vú, ele viu seus fãs fazerem a festa e lotarem a Avenida Oceânica.

No chão, os foliões desfilaram com tiaras de todos os tipos. Tinha de Malévola, diabinha, cupido e com frases - a grande febre desta folia.

O CORREIO Folia tem o patrocínio do Hapvida, Sotero Ambiental, apoio institucional da Prefeitura Municipal de Salvador e apoio do Salvador Bahia Airports e Claro.