Com look ousado, Alinne pede respeito e pede fim dos preconceitos

Muito glitter tomou conta do circuito Dodô (Barra-Ondina) quando o bloco 'O Vale' anunciou sua chegada. Animadíssima, a cantora Alinne Rosa cantou cinco músicas antes de parar para conversar com o público. "Vai ser assim até Ondina! Sem parar", prometeu.

Depois de cantar canções que traziam o tema do bloco como a conhecida 'Tô no Vale, segue o baile', ela apostou nos sucessos da época em que era vocalista da banda Cheiro de Amor. As primeiras foram Esperando na Janela e Dias de Sol.

"Que lindo o meu Vale. Que delícia! Que a gente arrase até Ondina", desejou a cantora no início do desfile.

Colorido

No chão, o Vale era de cores. Um abadá com pêssegos e bananas fazia alusão a códigos utilzados nos aplicativos de paquera gays.

O comissário de bordo Flávio Lins, 22 anos, pintou um pêssego no rosto. "Assim todo mundo já sabe que a gente tá pra jogo. Quero beijar muito e, se render algo mais, melhor ainda, ne?", brincou.

No jogo de Flávio, os catarineses Caio Lemos e Fernando Sores jogam juntos. É que, apesar de morarem na mesma cidade, foi durante um desfile de Alinne que eles se conheceram.

E a pegação de anos atrás virou namoro, que segue até hoje. "A gente vem pra lembrar daquele ano. Comemorar o nosso aniversário de namoro com ela cantando", conta Caio. "Ela nem conhece a gente. Mas a gente considera ela uma madrinha", disse Fernando sobre o namoro que ja dura 6 anos.

Para todos

Se a maioria do Vale era de homens exibindo abdômens sarados, eles não eram os unicos.

As amigas educadoras físicas Emanuela Rego Barros, 29, e Olga Pontes, 27, não exitam em dizer por que escolheram seguir Aline. "Aqui é tudo sapatão, amor", brincou Emanuela. "A gente se sente segura pra curtir aqui", completou Olga.

A própria Alinne, durante o desfile, discursou pelo respeito no Carnaval. "A gente não aceita mais preconceito, machismo, intolerância. Temos que falar disso. A gente tem que se unir, pra não deixar para fascista nenhum passar por cima da gente", disse.

Quem veio buscando respeito foi o casal Carla Junqueira e Felipe Gomes. "Eu adoro Alinne e aqui a gente consegue curtir sem se estressar. Sem ser assediada", disse a baiana.

