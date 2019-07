Com Lucas Cândido e sem Marciel, Vitória divulga relacionados

Recém-chegado à Toca do Leão, o volante Lucas Cândido, do Vitória, é a novidade na lista de relacionados pelo técnico Osmar Loss para o duelo com o Criciúma, nesta sexta-feira (19), às 21h30, no Barradão.

O atleta chegou ao rubro-negro na última sexta-feira (12). Ele foi emprestado pelo Atlético-MG. Pelo Galo ele disputou cinco jogos na temporada 2019, sendo três como titular e todos pelo Campeonato Mineiro.

A ausência mais notável foi a do volante Marciel. Segundo a assessoria de comunicação do rubro-negro, o atleta não foi relacionado por opção de Loss. Ele havia sido titular na derrota por 1x0 para o Cuiabá, tendo inclusive jogado os 90 minutos.

O meia Felipe Gedoz não participou do treinamento da tarde desta quinta-feira (18), véspera da partida. Segundo a assessoria de comunicação do rubro-negro, o atleta está com febre. Ainda assim, foi relacionado para a partida.

O atacante Wesley, que durante a semana chegou a ser poupado dos treinamentos com dores na canela, foi relacionado.

A última atividade antes da partida com o Criciúma foi fechada para a imprensa. Segundo o Vitória o técnico Osmar Loss trabalhou a marcação de bolas aéreas, a fim de evitar erros como o que originou o gol do Cuiabá.

Confira a lista de relacionados:

Goleiros: Martin Rodriguez e Ronaldo

Laterais: Capa, Chiquinho, Matheus Rocha e Van

Zagueiros: Bruno Bispo, Dedé, Everton Sena e Ramon

Volantes: Baraka, Gabriel Bispo, Léo Gomes, Lucas Cândido e Romisson

Meias: Felipe Gedoz, Nickson e Ruy

Atacantes: Anselmo Ramon, Marcelo, Neto Baiano, Thiaguinho e Wesley