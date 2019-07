Com mais atenção para a saúde, homens buscam consumir estilo e qualidade de vida

Se perguntassem o que definiria um homem há alguns anos, a resposta provavelmente envolveria a valorização da heterossexualidade, agressividade, força física, status financeiro e sexual, sem nenhuma atenção para os cuidados médicos e, até mesmo, atividades domesticas. Para quebrar estes estereótipos, a Ordem Nacional dos Escritores teve a iniciativa, em 1992, de fixar 15 de julho como o Dia do Homem. A intenção da data é especialmente para chamar atenção da classe masculina para dar mais atenção à saúde, além de promover a igualdade de gênero.

O início das discussões sobre estas questões trouxe efeitos positivos que podem ser sentidos nos dias de hoje. A figura do homem tem mudado bastante ao longo dos anos e é perceptível que o sexo masculino tem dado mais atenção à própria saúde, tanto física quanto mental, além de mostrar mais esforço para participar do dia a dia da família, ajudar nas tarefas de casa e, inclusive, se preocupar com a aparência.

Homem com S de Saúde

O urologista e andrologista Francisco Costa Neto, que é diretor técnico da Clínica do Homem, tem observado o aumento do interesse masculino em cuidar do próprio bem-estar. Para o especialista, houve uma melhora significativa neste sentido, mas ainda não é o ideal. “Eu vejo uma mudança grande nestes últimos 20 anos. Os homens têm procurado fazer mais atividades físicas, caminhadas e melhorado a alimentação.

Eles têm procurado mais as clínicas, mas ainda precisamos de mais informação sobre a saúde masculina, pois existe um tabu quando se fala em urologista, que é associado apenas ao exame de detecção do câncer de próstata. Alguns ainda não nos procuram por medo e até por preconceito”, ressalta.

E de fato é ignorância achar que o médico urologista existe apenas para realizar o temido e mal interpretado exame de toque retal – essencial para a detecção de câncer da próstata. O especialista é fundamental, por exemplo, para avaliar possíveis problemas no quadro clinico que podem influenciar em outras doenças que atingem os homens, incluindo a disfunção erétil, que atinge pelo menos 54% da população masculina de Salvador e pode estar relacionada a problemas cardíacos.

“O urologista serve como um chamariz para fazer exames clínicos, que detectam, por exemplo, a hipertensão e a diabete, que leva a disfunção erétil. O ideal é o homem procurar o urologista como as mulheres procuram o ginecologista, pelo menos uma vez ao ano, independentemente da idade. Mas, há 20 anos trabalhando com clínica, percebo que o aumento foi exponencial: tem mais homens na busca por se cuidar”, conclui o médico.

O novo consumidor

Além da mudança de pensamento sobre questões relacionadas à saúde, como a realização da avaliação uro-andrológica preventiva, os homens também têm mudado sua relação de consumo de bens. Eles estão procurando cada vez mais produtos que vá além da funcionalidade e ofereçam momentos de felicidade e liberdade, sem abrir mão do convívio com a família e amigos.

E é com a proposta de compartilhar momentos durante encontros e viagens que a Harley-Davidson se encaixa nesse modelo de consumo. Com o conceito de ser muito mais que uma vendedora de motocicletas, jaquetas, botas e produtos licenciados, a marca, que nasceu em 1903, proporciona um estilo de vida inspirado na liberdade e socialização.

O médico e empresário Marcelo Zollinger investiu na Harley-Davidson na Bahia. A loja fica na avenida Orlando Gomes (Foto: Divulgação)

“A Harley-Davidson é uma ideologia de vida. Uma marca muito emblemática que, em mais de 100 anos, conseguiu passar por diversas fases, inclusive de guerra. E, de certa maneira, independentemente de tudo, passou a ter um comportamento de amor que o homem sempre teve por máquinas e a liberdade”, destaca Marcelo Zollinger, que é médico com carreira consolidada no estado e apaixonado pela HD há pelo menos 20 anos – o que o motivou a investir na marca na Bahia e abrir a concessionária New Bahia Harley-Davidson, que fica na Avenida Orlando Gomes.

Os harleyros, como são conhecidos aqueles que têm uma moto da marca, participam de viagens, além de aproveitar grandes festas oferecidas pelo H.O.G. (Harley Owners Group) - grupo de proprietários Harley, na tradução livre do inglês. Em Salvador, a comunidade harleyra tem encontro marcado sempre aos sábados, no tradicional Café Harley, promovido pela concessionária baiana. Anteontem, uma grande festa estava sendo preparada para comemorar o primeiro ano da loja e reunir essa tribo.

H.O.G. promove encontro e viagens para a comunidade harleyra (Foto: divulgação)

“A questão da Harley é que, quem busca a marca, não quer apenas um produto para andar. Ele quer um produto para ter uma melhor qualidade de vida. Eu já fiz viagens internacionais com minha esposa, a tradicional Rota 66 (nos Estados Unidos) com ela, meu filho e minha nora, além de outras viagens pelo Brasil a fora”, revela o empresário.

