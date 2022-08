Com mais de 30 atrações, Festival de Inverno de Morro do Chapéu começa na sexta (5)

O Festival de Inverno de Morro do Chapéu, na Chapada Diamantina, começa na sexta-feira (5), seguindo até o domingo (7). A programação tem mais de 30 atrações artísticas e culturais, com exposição de produtos artesanais e locais durante o dia e shows à noite. Vão se apresentar artistas como Jorge Vercillo, Dorgival Dantas, Solange Almeida e Timbalada (confira abaixo a programação completa do festival). O festival vai contar ainda com um circuito enogastronômico para os amantes de vinhos.

Ao todo, serão 13 apresentações musicais no palco principal do evento. No primeiro dia, se apresentam os cantores Jorge Vercillo, que fará a abertura do evento, além de Jau, Mr. Jack e da banda Toque Dez. No segundo, serão cinco atrações: Selva Branca, Adão Negro, Targino Gondin, Solange Almeida e Imenso Desejo. No último dia do evento as apresentações serão das bandas Afrodisíaco e Timbalada e o forrozeiro Dorgival Dantas, além da DJ Carinha dos Fluxos.

O festival será aberto na tarde de sexta com o projeto social Zé Livrório, que tem o objetivo de levar cultura e o prazer da leitura para jovens carentes. No primeiro dia, ainda será realizado um cortejo cultural com dez apresentações como grupos de capoeira, filarmônica, banda percussiva, palhaços, entre outros. Nos três dias, o festival terá também uma Rural Elétrica e um circuito enogastronômico para os apreciadores de vinhos.

Na Rural Elétrica, se apresentam Lukas Monteiro, na sexta; Flor Serena, no sábado; e Eugênio Cerqueira, no último dia do festival. Durante o inverno, Morro do Chapéu, localizado na Chapada Diamantina, chega a atingir temperatura em torno de 10ºC.

De acordo com a prefeita de Morro do Chapéu, Juliana Araújo, a expectativa é que o festival se consolide como uma das grandes atrações do calendário de eventos do estado. “Nossos serviços de hospedagem estão com uma procura imensa. Temos atrações musicais conhecidas nacionalmente, além da valorização da nossa cultura. O festival será um grande sucesso”, afirma.

A prefeita destacou também o circuito enogastronômico. “Morro do Chapéu vem se destacando por projetos vitivinícolas, com uma crescente produção de vinhos. O festival será também uma forma de potencializar e permitir que as pessoas conheçam mais sobre o que estamos produzindo”, ressaltou.



Confira a programação completa do Festival de Inverno 2022:

Sexta (05-08)

14h as 16s: Zé Livrório com as escolas

17h - Cortejo Cultural:

Pernas de pau

Bonecos de Olinda

Palhaços

Cospe Fogo

Filarmônica Minerva

Grupo Girassol

Filarmônica Lira Morrense

Grupos de capoeira

Banda percussiva

Faasciba

19h - Rural Elétrica:

Lukas Monteiro

Circuito Enogastronômico:

18h as 19:30 - Nery Salvador

20h as 21:30 - Neide Vital

Palco Principal:

Abertura Oficial

Jorge Vercillo

Jau

Toque Dez

Mr Jack

Sábado (06/08):

Circuito Enogastronômico:

14h as 15:30 - Silas e seu trompete

16h as 17:30 - Amannda Mattos

20h as 21:30 - Yan Bagano

Rural Elétrica:

20h as 22h - Flor Serena

Palco Principal:

18h as 20h - Selva Branca

Targino Gondim

Solange Almeida

Adão Negro

Imenso Desejo

Domingo (07/08)

Circuito Enogastronômico:

14h as 15:30 - Léo Cerqueira

16h as 17:30 - Maestro Alberto

Rural Elétrica:

18h as 20h - Eugênio Cerqueira

Palco Principal:

Afrodisíaco

Dorgival Dantas

Timbalada

DJ Carinha dos Fluxos