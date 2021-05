Com mais de 40 anos de atuação, construtora Andrade Mendonça anuncia mudança de marca e passa a se chamar SIAN Engenharia

Ética e seriedade na condução dos negócios, determinação na qualidade dos serviços e velocidade na entrega dos produtos. Foi em cima destes valores que a construtora Andrade Mendonça construiu o seu legado de 44 anos. Agora, a empresa alia a esses preceitos uma condução baseada em inovação e sustentabilidade, trazida por seus novos sócios, os engenheiros Luís Siqueira e André Portela, selando a novidade com uma mudança de marca, que passa a se chamar SIAN Engenharia.

Novos sócios

Natural do Rio de Janeiro, Siqueira atuou em grandes empresas do ramo de construção no sul do país, até se mudar para a Bahia e integrar o time da Andrade Mendonça, hoje SIAN Engenharia, onde trabalha há 32 anos. Referência de profissional no setor, o carioca de coração baiano conquistou inúmeros prêmios ao longo da carreira e se tornou recordista em metros quadrados construídos nos mais diversos e desafiadores segmentos da construção civil.

“Continuar trilhando os mesmos caminhos que sempre percorremos. Éticos, comprometidos, respeitando o mercado e nossos clientes e caminhando sempre em frente”, diz Luís Siqueira.

Já Portela é baiano raiz, nascido em Salvador. O engenheiro, formado pela Universidade Federal da Bahia e pós-graduado em Harvard, nos Estados Unidos, percorreu o mundo, atuando profissionalmente em diversos países árabes, no continente africano e nos Estados Unidos, além de vários estados do Brasil. Com forte background na área de desenvolvimento de negócios, realizou empreendimentos de diversas naturezas nos segmentos de infraestrutura, hotelaria e mercado imobiliário.

“A SIAN é um sinal claro de que quando temos determinação, experiência e paixão envolvidos no mesmo projeto, o sucesso é inevitável. Estamos muito focados em melhorar a realidade dos baianos e brasileiros, através da geração de emprego e projetos que melhorem a qualidade de vida”, destaca André Portela.

Parte da história dos baianos

Lugar de origem da construtora, a SIAN Engenharia mantém firme o laço com a Bahia, apesar da expansão da construtora para outras partes do país e do mundo. Com inúmeros prêmios e um VGV (Valor Geral de Vendas) da ordem de R$1,7 bilhão, é considerada uma grande empresa de construção de edifícios complexos no estado. Além disso, na capital baiana, a construtora levantou dois grandes shoppings centers, Salvador Shopping e Salvador Norte

Shopping, por onde passam centenas de pessoas todos os dias.

Marcada por inovação e sustentabilidade, a construção do Salvador Shopping foi premiada pelo Internacional Council of Shopping Centers e pelo 10° Congresso Internacional de Shopping Centers e Conferência das Américas. A construtora também liderou as obras de expansão do Shopping Barra, em 2011, e foi responsável pela construção dos supermercados Garibaldi Hiper Bompreço Market Place, em 1984, e Bompreço Pituba, em 2000.

No ramo imobiliário, merece destaque a realização do Leonor Calmon Residencial, localizado no Corredor da Vitória. Com vista para a Baía de Todos os Santos, o empreendimento representa o mercado de alto luxo na cidade. Adelaide Residencial, Le Parc Salvador, Brisas Residencial, Hotel Pestana Lodge, e as Mansões Antônio Andrade, Cleomont Ferrand e Professor Pedro Calmon são outros exemplos de grandes obras imobiliárias realizadas pela

SIAN Engenharia em Salvador.

Internacionalização

Em 2004, a empresa passou a atuar internacionalmente, com um forte direcionamento em estruturação de negócios, aquisição de ativos e execução de obras. A SIAN tem atuado em projetos na África, mundo árabe, Estados Unidos e usará sua experiência para conquistar mais espaço no mercado internacional.

Centro de Convenções de Salvador

Inaugurado em 2020, o Centro de Convenções de Salvador, localizado na orla da Boca do Rio, é outro grande feito da empresa. Foram R$130 milhões investidos pela Prefeitura na implantação do espaço, considerado um dos mais modernos do país, ocupando uma área de 120 mil m², capacidade de 14 mil pessoas em eventos e de 20 mil em shows.

Centro de Convenções de Fortaleza

Localizado na capital cearense, o Centro de Convenções de Fortaleza é o maior centro de eventos da América Latina. Inaugurado em 2012, a obra tem área construída de 76.000,00 m2.

Arena Castelão

Entre tantas obras realizadas pela SIAN Engenharia, a edificação da Arena Castelão, em Fortaleza, integrou momentos inesquecíveis na Copa do Mundo 2014, sediada no Brasil. O estádio, com uma área de 215.702,06 m², foi palco de seis jogos do Mundial e entregue no prazo e orçamento previstos.

Obras de Logística

O primeiro centro de distribuição do Mercado Livre no Nordeste foi implantado em Salvador, por meio da SIAN Engenharia. Em uma área construída de 60mil m², o Condomínio Logístico BRESCO Bahia foi inaugurado em 2020 num processo construtivo inteligente e 100% industrializado.

