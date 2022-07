Com marcas de tiros, corpos de homem e adolescente são encontrados na Bahia

Os corpos de duas pessoas foram encontrados com marcas de tiros às margens da BA-120, no município de Riachão do Jacuípe, no nordeste do estado, na manhã desta terça-feira (5). As vítimas foram identificadas como Glauco Brito Ribeiro, de 16 anos, e Herberte de Sena Araújo, de 27.

De acordo com a Polícia Militar, a 90ª CIPM foi informada sobre um duplo homicídio no Povoado de Mocó e deslocou uma equipe até o local, próximo à entrada de Sítio Novo, onde constatou o fato. As duas vítimas eram residentes da cidade de Conceição do Coité. A área foi isolada e o Departamento de Polícia Técnica foi acionado.

O caso é investigado pela Delegacia Territorial (DT) de Riachão do Jacuípe. A autoria e motivação do crime estão sendo apuradas.