Com Marcha para Jesus, trânsito será alterado no Campo Grande e no Comércio

O trânsito de alguns bairros em Salvador será alterado neste sábado (9), devido a eventos que acontecem na cidade. Um deles é a 22ª edição da Marcha para Jesus, que será realizada entre o Campo Grande e o Comércio.

De acordo com a organização, este ano, o trajeto passou por mudanças. A saída está programada para 13h, no Largo do Campo Grande. Ao invés de seguir pela Avenida Sete de Setembro, os fiéis vão seguir pela Avenida Contorno em direção à Praça Cayru, no Comércio.

Devido à passeata, a Transalvador anunciou a proibição do estacionamento de veículos das 15h às 22h, na Av. Sete de Setembro, entre o Palácio da Aclamação e o acesso ao Corredor da Vitória; no Largo do Campo Grande, entre o acesso ao Corredor da Vitória e a Ligação Reitor Miguel Calmon Campo Grande), na Ligação Reitor Miguel Calmon Campo Grande; Av. Reitor Miguel Calmon, entre o Posto BR e o Ed. Mansão Morada dos Cardeais; Av. Contorno, entre a Praça Visconde de Cayru e o Ed. Mansão Moradas dos Cardeais; e na Praça Visconde de Cayru.

A partir da 15h, o tráfego também será interditado de forma progressiva na Av. Sete de Setembro, entre o Palácio da Aclamação e o acesso ao Corredor da Vitória; Largo do Campo Grande, entre o acesso ao Corredor da Vitória e a Ligação Reitor Miguel Calmon Campo Grande; e na Ligação Reitor Miguel Calmon Campo Grande, sentido Contorno.

Das 15h às 22h, não haverá fluxo de veículos na Av. Reitor Miguel Calmon, no trecho entre o Posto BR e o Ed. Mansão Morada dos Cardeais; Av. Contorno, entre a Praça Visconde de Cayru e o Ed. Mansão Moradas dos Cardeais; e na Praça Visconde de Cayru.

Além disso, no mesmo horário, o tráfego será desviado da Av. Contorno, sentido Calçada (defronte ao 2º Distrito Naval), para a Rua da Conceição da Praia; e da Av. da França (pista à direita, em frente ao Portão 3 da Codeba) para a pista à esquerda.

Cinco barreiras móveis ficarão instaladas, das 15h às 22h, nos seguintes pontos: Ladeira do Gabriel / Ladeira dos Aflitos; Rua Forte de São Pedro / Rua Gamboa de Cima; Av. Sete de Setembro / Largo da Vitória; Largo do Campo Grande / Corredor da Vitória; Av. Reitor Miguel Calmon / viaduto de acesso ao Campo Grande.

Virada Sustentável

A Virada Sustentável, que começou na sexta-feira (8) e vai até domingo (10), vai interromper o trânsito neste sábado, das 8h às 23h, e no domingo das 17h às 23h, na Travessa Basílio de Magalhães, no Rio vermelho. O trecho entre o Wish Hotel da Bahia e a Rua Forte de São Pedro, no Campo Grande, será interditado para o tráfego de veículos no sábado das 8h às 23h, e no domingo das 17h às 23h.