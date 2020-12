Com medidas contra covid, Maxxi Atacado inaugura loja na Avenida Bonocô

Uma nova unidade do Maxxi Atacado será inaugurada às 8h desta quinta-feira (17) na Avenida Bonocô, em Cosme de Farias. A loja foi preparada pelo Grupo BIG para atender aos novos padrões de segurança para evitar a disseminação do novo coronavírus. Entre as medidas para estão o controle de número de clientes na loja, instalação de placas de acrílico nos caixas, reforço na higienização dos carrinhos e uso de luvas e máscaras pelos funcionários.

Com uma área de vendas de mais de cinco mil metros quadrados, a loja emprega cerca de 200 pessoas, entre postos diretos e indiretos. São oferecidas 359 vagas de estacionamento. As áreas de checkout ficaram maiores - com 24 unidades - para facilitar o trânsito de clientes na saída da loja e otimizar o trabalho dos operadores de caixa.

(Foto: Divulgação)

A iniciativa é parte do projeto que a prevê a mudança de posicionamento da marca Maxxi Atacado, com a transformação do layout das unidades em todo o Brasil. A bandeira, considerada uma unidade estratégica de negócios para o Grupo BIG, tem foco em consumidores e comerciantes de todos os tamanhos e segmentos.

"O formato atacarejo ganhou bastante força nos últimos tempos e acreditamos haver um potencial de crescimento ao reposicionar a marca com diferencial em sortimento, preço, atendimento, autosserviço e experiência de compra, focando em todos os públicos, desde pequenos a grandes comerciais e consumidores finais”, explica Beto Alves, diretor-executivo de Atacado do Grupo BIG.

Serviço - Maxxi Atacado Bonocô

Endereço: Av. Mario Leal Ferreira, nº 780 - Cosme de Farias, Salvador - BA, 40252-390

Horário de funcionamento: de segunda a sábado, das 7h às 22h, e das 8h às 18h aos domingos.