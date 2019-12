Com medo, moradores da localidade da chacina dos motoristas deixam suas casas

Moradores da comunidade Paz e Vida, no Jardim Santo Inácio, estão deixando suas casas após a chacina ocorrida há cinco dias contra quatro motoristas de aplicativo. Em entrevistas à TV Bahia na manhã desta quarta-feira (18), pessoas relataram que estão com medo e que circulam ameaças não identificadas de que colocarão fogo nas residências. Assustada, uma mulher disse que não tem conseguido dormir direito.

"Tem sido dias de pânico. A gente não consegue dormir, fica com medo de noite. De dia ainda dá para levar, mas de noite, não tem como", disse a moradora.

Um outro morador que estava retirando a geladeira de casa para fazer a mudança disse que decidiu sair da comunidade porque teme violência contra os seus filhos.

"Como é que não vai embora com o que aconteceu aqui? Aqui tem muita gente inocente que não pode pagar no lugar dos outros. A gente está aí na batalha. Muitos não têm casa, muitos estão sofrendo porque não têm para onde ir e a gente está aqui nessa batalha. Não tenho lugar para ir ainda, tenho quatro filhos e vou batalhar para achar um teto para eles", disse ele.

O CORREIO esteve próximo ao local e uma mulher que trabalha na região relatou que viu um carreto de mudança saindo pela manhã. “O pessoal tá saindo daí por medo”, confirmou. Cinco dias após a chacina, o clima no local ainda não foi normalizado, conforme disse a mulher. Outros dois moradores que adentravam a localidade não quiseram falar com a reportagem.

A entrada da comunidade Paz e Vida possui um barraco de madeira que funciona como uma espécie de ferro velho e papa-entulho. O acesso à localidade é feito por uma estrada de terra. Do lado esquerdo da entrada existe uma garagem de uma transportadora. Do lado direito, fica um empreendimento com aspecto de fábrica. Na rua principal, a poucos metros da comunidade, na Rua Direta da Mata Escura, fica o Centro de Observação Penal (COP).

Durante a permanência do CORREIO no lugar, foram vistas viaturas do Batalhão de Guardas da Polícia Militar da Bahia e também da 48ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM/Sussuarana). Em nota, a PM disse que o policiamento segue intensificado na região da Mata Escura e Jardim Santo Inácio, com o apoio também da Rondesp Central.