Com meia Daniel em campo, Bahia treina de olho no Sport

Em preparação para o duelo contra o Sport, o elenco do Bahia voltou aos treinos na Cidade Tricolor, na tarde desta sexta-feira (22). A principal novidade do dia foram os retornos do meia Daniel e do zagueiro Anderson Martins.

Recuperado da covid-19, Daniel foi liberado do isolamento e treinou normalmente com o grupo. Ele ainda precisa da liberação da CBF para ficar disponível para o confronto com o Sport. Já Anderson Martins participou da atividade depois de se curar da dor no joelho.

Em campo, Dado Cavalcanti aproveitou o dia para fazer um trabalho técnico de posse de bola. Uma parte do grupo ainda aprimorou as finalizações.

O elenco do Bahia faz mais um treino em Salvador, neste sábado (23), antes de embarcar para o Recife, onde encara o Sport no domingo (24), às 18h15.

O tricolor soma 32 pontos no Brasileirão e está empatado com o próprio Sport em número de pontos, mas leva vantagem no saldo de gols e ocupa a 15ª colocação.