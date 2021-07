Com melhora nos índices da pandemia, Salvador anuncia início da fase verde 

A Prefeitura de Salvador anunciou, na noite desta quinta-feira (8), que a capital passará para a fase verde no planejamento de retomada após as restrições por conta da pandemia de covid-19. A decisão foi tomada após entendimento entre o prefeito Bruno Reis e o governador Rui Costa, ocorrido nesta quinta-feira (8). As informações estarão publicadas no Diário Oficial do Município (DOM).



A gestão municipal iniciou a retomada no começo de abril, com retorno escalonado das atividades econômicas em Salvador. Em maio, a capital entrou na fase amarela, quando os setores que já estavam abertos, mas funcionavam apenas por cinco dias consecutivos, receberam autorização para operar os sete dias da semana, nos mesmos horários.



A partir de agora, com a fase verde, já retomam o funcionamento em horário livre e todos os dias: teatros, quadros e campos públicos municipais e parques de diversão. Os parques públicos podem funcionar, mas de segunda a sábado. As praias também poderão ser abertas por mais um dia, ou seja, o público pode frequentar de segunda a sábado, igualmente sem restrição de horário - exceto a praia do Porto da Barra, que estará aberta de terça a sábado.

Também voltam a funcionar centros culturais, museus e galerias de arte, das 10h às 20h; espaços de eventos sociais (casamentos, aniversários, bodas, formaturas e afins), espaços de eventos infantis e circos, das 10h às 23h.

Passam a funcionar em novos horários: comércio de rua, das 9h às 19h; shoppings centers, centros comerciais e semelhantes, das 10h às 22h; e restaurantes, bares, pizzarias, temakerias e similares, das 11h às 23h30.

Além disso, contribuiu para a ação o novo decreto estadual do toque de recolher, que passa a valer da 0h às 5h.



Nesta quinta-feira, a taxa de ocupação de leitos de UTI covid na capital é de 58%, mesmo número da vacinação do público alvo da capital. A taxa de ocupação total de leitos em Salvador, incluindo UTIs e enfermaria covid tanto adulto quanto pediátrica é de 54%. Já na Bahia, a taxa de ocupação de leitos de UTI adulto é de 67%, com 1.062 leitos ocupados. O estado conta neste momento com 1.588 leitos. Já a ocupação dos leitos de enfermaria adulto é de 47%, com 784 leitos ocupados entre os 1.653 disponíveis nesta quinta-feira.



Sem alteração - Prosseguem com abertura todos os dias e em horário livre: serviços de saúde públicos e de pronto-atendimento; consultórios, clínicas particulares, odontológicas e de estética; supermercados, panificadoras, delicatessens, açougues e conveniências; farmácias e drogarias; agências bancárias e lotéricas; laboratórios de análises clínicas; postos de combustíveis e pontos de vendas de gás de cozinha; call centers; oficinas mecânicas e borracharias; cemitérios e serviços funerários; hotéis, pousadas e demais estabelecimentos de alojamento; academias de ginástica e similares; cursos livres; templos religiosos e igrejas; indústria; funcionalismo público não essencial; centros e espaços de convenção; e clubes sociais, recreativos e esportivos.

Funcionam também todos os dias: construção civil, das 7h às 17h; escritórios administrativos (contabilidade, consultoria e similares) e de advocacia, das 10h às 19h; autoescolas, das 10h às 20h; barbearias, salões de beleza e similares, das 9h às 20h; e cinemas, das 10h às 23h.