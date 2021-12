Com missa agendada, devotos prestam homenagem à Santa Barbara

O sábado amanheceu nublado e a chuva é quase certa em qualquer momento, mas para os devotos de Santa Bárbara não há o que temer, pois ela é Iansã, no candomblé, protetora contra os relâmpagos e tempestades. Assim, fiéis foram à Igreja Nossa Senhora do Rosário dos Pretos, no Pelourinho, para homenageá-la. Quem não fez o agendamento para assistir as missas dentro da igreja, ficou numa fila à espera de uma oportunidade

"Não consegui agendar e por isso vim aqui arriscar. Mas vale tudo por ela. Sou devota de Santa Bárbara há anos e consegui muitas graças e por isso faço todo o esforço para celebrar o dia dela", declarou a dona de casa Marta Ribeiro, 55 anos, enquanto esperava uma chance para entrar na missa das 7h, a primeira celebração do dia.

Quem também aguardava a oportunidade para entrar na igreja foi a aposentada Ivana Improta Cardoso, 59. Toda vestida de vermelho, cor que representa Iansã, ela chegou cedo na tentativa de assistir a celebração de perto. "Sou devota desde quando nasci e já tive muitas graças alcançadas por Santa Bárbara. Tenho muita fé nela, pois sou filha de Oyá", disse ela, em frente à igreja. Ivana veio para agradecer e também pedir. "Estou muito emocionada. Que o cálice de Iansã derrame sobre nossas cabeças e que essa pandemia vá embora", declarou a devota.

Devota da santa, Ivana estava emocionada na porta da igreja

(Foto: Bruno Wendel)

De acordo com a equipe responsável pela organização da celebração, pouco mais de 100 pessoas fizeram o agendamento para a missa das 7h. No entanto, dez não compareceram. "Como não vieram, substituímos essa quantidade pelas pessoas que aguardavam na fila", disse uma das senhoras da equipe. Algumas pessoas que não conseguiram entrar e não podiam esperar pelas celebrações seguintes, tiveram acesso à igreja apenas para tirar foto da imagem de Santa Bárbara, que estava na entrada do templo - como não houve procissão devido à pandemia, a imagem foi entornada, retira do altar para que os fiéis pudessem homenagear a santa.

Mas mesmo assim, teve gente que preferiu evitar a multidão e acompanhar a missa do lado de fora mesmo. "A fila está gigante e nem vamos arriscar. A fé é o mais importante e é em qualquer lugar", disse a professora Silvia Letícia Paim, 47, que veio junto com a amiga, a também professora Tânia Sueira, 51.

Fiéis tiveram que agendar para garantir presença na missa deste sábado (Foto: Bruno Wendel)

“Fé, devoção e seus encantos”. Este é o tema central da festa de Santa Bárbara. No dia festivo (4), não há mais vagas para quem deseja participar das Missas na Igreja Nossa Senhora do Rosário dos Pretos (Pelourinho), que serão celebradas às 9h.e às 11h. Contudo, para que os fiéis possam acompanhar as Celebrações Eucarísticas em tempo real, tem a transmissão pelo Youtube [para localizar o canal, o internauta deve inserir o nome “Irmandade dos Homens Pretos – Salvador” na caixa de busca da plataforma]. Ainda neste sábado, como parte da programação, acontece a Live Cultural em louvor a Santa Bárbara, às 15h.