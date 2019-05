Com modo noturno para fotos, Motorola One Vision chega por R$ 2 mil

A Motorola lançou nesta quarta-feira (15) o One Vision, seu novo celular, que é o segundo da marca no Brasil com o Android One. Com câmera traseira de 48 MP, o telefone chega com preço sugerido de R$ 1.999.

O aparelho tem um visor de 6,3 polegadas, chamado pela empresa de CinemaVision. A resolução é FullHD+, com um detalhe no canto esquerdo de cima para a câmera frontal, que tem 25 megapixels. Por conta da tela ser mais alta que a convencional, é possível assistir filmes em proporção de cinema, diz a empresa. Também dá para rodar dois apps simultaneamente na tela.

O telefone tem 4 GB de RAM e 128 GB de armazenamento em memória UFS, que pode ser expandida com uso de microSD. A bateria tem capacidade de 3.500 mAh, com carregamento TurboPower de 15 watts.

(Foto: Divulgação)

Atrás, a câmera tem dois sensores. O principal de 48 MP tem estabilização óptica de imagem e lente com abertura f/1,7. O outro tem resolução de 5 MP. È possível filmar em 4k. O telefone tem a função Night Vision para permitir fotos melhores em situação de pouca luz.

O Android One vai permitir que o One Vision tenha atualizaçãos de segurança mensalmente. O telefone receberá novas versões do sistema por dois anos. Ele sai de fábrica com o Android 9 Pie.

As versões à venda no Brasil a partir de hoje são nas cores branzo e azul.

Ficha:

Tela: 6,3 polegadas, Full HD+ (2520 x 1080), 432 ppi, LTPS IPS LCD, proporção 21:9

Processador: Exynos 9609 octa-core de 2,2 GHz

RAM: 4 GB

Armazenamento: 128 GB, expansível por microSD de até 512 GB

Bateria: 3.500 mAh com carregamento TurboPower de 15 W

Câmera traseira dupla: 48 megapixels (Quad Pixel) f/1,7 + 5 megapixels f/2,2

Câmera frontal: 25 megapixels (Quad Pixel) f/2,0

Sistema operacional: Android 9 Pie com atualizações de versão garantidas por dois anos pelo Android One

Mais: leitor de digitais na traseira, USB-C, entrada de fone de ouvido de 3,5 mm, NFC, bandeja híbrida (2 chips ou chip + microSD)

Dimensões: 160,1 x 71,2 x 8,7 mm; 181 g