Com movimento intenso, Ferry Boat tem espera de 3h para carros e até 2h30 para pedestres

Com o fim do feriadão de Nossa Senhora Aparecida, o sistema ferry boat tem movimento intenso na tarde desta segunda-feira (12) no sentido Ilha de Itaparica-Salvador. Segundo a Internacional Travessias Salvador, administradora do sistema, a espera para embarcar no terminal de Bom Despacho, na Ilha de Itaparica, é de 3h para carros. Os pedestres têm esperado entre 2h e 2h30 para embarcarem.

No sentido contrário, o fluxo no Terminal São Joaquim, em Salvador, é tranquilo, garante a empresa. Quatro ferries realizam viagens nesta segunda. São elas: Dorival Caymmi, Zumbi dos Palmares, Pinheiro e Ivete Sangalo. Outras três embarcações estão em manutenção. A Internacional Travessias espera que o ferry Anna Nery possa voltar a ser utilizado ainda nesta segunda, com viagens extras.

Saindo da Ilha de Itaparica, as viagens ocorrem às 17h, 18h, 20h e 22h, com alguns horários extras. A partir de Salvador, os embarques são realizados às 18h, 19h, 20h e 22h.

Entre a última quarta-feira (7) e o sábado (10), o movimento foi intenso no sentido Ilha de Itaparica, com as viagens do feriado. No domingo e na manhã desta segunda, o fluxo ainda era tranquilo.

Neste feriado, o atendimento aos veículos no sistema Ferry-Boat foi ampliado para 75% da capacidade de cada embarcação. Para pedestres, o volume é de 50%. É obrigatório o uso de máscara pelos passageiros e está suspenso o serviço de Hora Marcada. Os ambientes dos dois terminais e as embarcações contam com demarcação de forma a sinalizar a obrigatoriedade do distanciamento social.

A Internacional Travessias ainda reforçou a segurança nos terminais; tem feito a venda de apenas um bilhete por pessoa; e diminuiu o tempo de validade do bilhete, que só pode ser usado para aquele horário adquirido. No sistema, a higienização e desinfecção dos ferries em trânsito e dos equipamentos nos terminais são feitas diariamente, assim como o reabastecimento de álcool em gel nas embarcações e salões de embarque dos terminais.

Os passageiros recebem orientações sobre os protocolos na hora da compra da passagem, através do sistema de rádio dos terminais e das embarcações, por meio de cartazes expostos nesses ambientes e contam com o auxílio dos controladores de pátio.

Como em todas as operações de feriado, conta com o apoio de órgãos de segurança pública e fiscalização, a exemplo das polícias Militar e Rodoviária, Transalvador e, também, da Guarda Municipal de Itaparica. A ITS tem ainda o apoio do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU).