Com mudas a partir de R$ 6, Salvador receberá Feira de Flores de Holambra

Os amantes das flores e floristas já podem começar a se planejar para a chegada da primavera, que começa oficialmente no dia 22 de setembro. Para festejar o início da estação mais colorida do ano, Salvador receberá a famosa Feira de Flores de Holambra.

O evento terá início a partir desta segunda-feira (21), no Shopping Bela Vista, e terá plantas trazidas diretamente de Holambra, conhecida como cidade das flores, em São Paulo. A feira ficará aberta ao público até o dia 18 de outubro na Praça Central do Bela com mais de 150 variedades de plantas, incluindo frutíferas, cactos, bonsais, suculentas e flores como orquídeas e roseiras.

As flores estarão à venda e custarão a partir de R$ 6. Como se costume, o evento oferece espécies com valores bastante reduzidos, já que são trazidas diretamente do produtor.

“Além disso, todas as plantas vêm com recomendações sobre os tratos culturais necessários e suas características específicas. Um técnico que vem diretamente da produção, na cidade de Holambra, estará presente para esclarecer eventuais dúvidas sobre o cultivo e o manejo das plantas e flores”, destaca o organizador do evento, José Alexandre Afonso.

O espaço contará com controle de capacidade de pessoas, marcação de distanciamento no piso e dispensers com álcool em gel disponíveis para o público, além de seguir todas as orientações estabelecidas pelos órgãos de saúde.

SERVIÇO:

Flores de Holambra

Período: de 21 de setembro a 18 de outubro

Local: Praça Central (Piso L1) do Shopping Bela Vista

Horário: Todos os dias, das 12h às 21h

Gratuito