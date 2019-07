Com Neto Baiano, Vitória treina para enfrentar o Londrina

Sem muito tempo para comemorar o triunfo diante do Criciúma, o elenco do Vitória treinou durante todo o final de semana e viaja na segunda-feira (22) para enfrentar o Londrina. O duelo válido pela 11ª rodada da Série B acontece na terça-feira (23), às 21h30, no estádio do Café, em Londrina.

Com sete pontos, o Leão é o 18º colocado da competição. Mesmo que vença o jogo, não conseguirá deixar a zona de rebaixamento nessa rodada, porque o Vila Nova, primeiro time fora da degola, soma 11, pontuação suficiente para não ser ultrapassado pelo rubro-negro.

Com 17 pontos e em 6º lugar, a briga do Londrina é pra entrar no G4, algo viável nessa rodada. Pra isso, a equipe paranaense precisa vencer o Vitória e torcer por um empate entre Atlético-GO e Botafogo-SP, que também se enfrentam na terça-feira, um pouco antes, às 20h30, no estádio Antônio Accioly.

O elenco do Vitória vai encerrar a preparação para o jogo na segunda-feira à tarde, já na cidade paranaense. A equipe treinou na manhã desse domingo (21) na Toca do Leão, quando o técnico Osmar Loss realizou um treino técnico. Poupado no sábado (20) por causa de dores na região lombar, o centroavante Neto Baiano treinou normalmente.

Recuperado de contusão, o atacante Matheus Augusto finalizou o trabalho de transição e foi reintegrado ao grupo. Já o zagueiro Zé Ivaldo segue em tratamento da lesão no joelho. Com uma contusão muscular, o atacante Felipe Garcia apresentou evolução positiva e será reavaliado.

Sem desfalques com relação ao triunfo por 2x0 contra o Criciúma, na última sexta-feira (19), o técnico Osmar Loss deve repetir a escalçao do time.

“Temos uma maratona de jogos e precisamos de todo mundo. Vamos ter que trabalhar muito para enfrentar o Londrina, que é muito forte”, afirmou o meia Ruy. Depois de encarar o Londrina, o Vitória volta a jogar no Barradão, contra a Ponte Preta, atual vice-líder da Série B, sábado (27), às 16h30.