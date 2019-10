Com noiva na UTI após perder bebê, Lucas Lucco desabafa: 'Como ser forte?'

(Foto: Reprodução)

O cantor Lucas Lucco postou um desabafo nesta terça-feira (22) ao falar da noiva, Lorena Carvalho. Ela está internada desde a sexta na UTI de um hospital, após passar mal depois de sofrer um aborto espontâneo.

"Enquanto você não volta pra casa, você pede pra eu ser forte. Mas enquanto você não volta pro meu abraço eu penso: 'Como é que eu posso ser forte se quando eu me sentia fraco era ela que me ajudava a levantar?' Enquanto você não volta pra gente rir junto eu fico orando pro médico dos médicos, nosso Senhor Jesus, pedindo pra Ele zelar de você como você tem zelado de mim nos últimos anos. Enquanto você não volta pra gente orar junto antes de dormir, eu peço pra Deus neste silêncio que faz sem você aqui, com fé e certeza de que logo eu vou começar a arrumar o quarto que eu deixei bagunçado pra você não brigar, isso tudo, enquanto você não volta pra casa", escreveu.

A equipe do artista informou no sábado, por um comunicado, que ele tinha cancelado a agenda paa o final de semana.

"O cantor Lucas Lucco não irá se apresentar nos shows do Festival A6, em Umuarama, PR (19) e no Band Farra Fest, em Mogi Mirim, SP (20). O motivo é a saúde de sua noiva, Lorena Carvalho. Após sofrer um aborto espontâneo, com dois meses de gestação, Lorena não se sentiu bem e precisou ser internada. Seu quadro é estável. Lucas está ao lado da noiva, oferecendo toda atenção e suporte necessários. O cantor reitera seu compromisso com todos os fãs e público que acompanham seu trabalho e pede compreensão neste momento. Obrigado!", dizia a mensagem.