Com nome de astro de Hollywood, Maykon Douglas é uma das apostas do Vitória

Com nome inspirado em um astro de Hollywood, Maykon Douglas quer roubar a cena na Toca do Leão em 2020. Nesta segunda-feira (6), o volante esteve pela primeira vez diante das câmeras como jogador profissional. Aos 18 anos, ele foi promovido ao time principal do Vitória. "Minha vó gostava muito de filmes e ela induziu minha mãe a colocar esse nome. Eu gosto", contou aos jornalistas no quinto dia da pré-temporada rubro-negra.

Dona Arli Neris morreu antes de ver o nome que escolheu para o neto estampar o uniforme profissional rubro-negro, com grafia diferente do ator norte-americano Michael Douglas que ela acompanhava pela televisão. O alagoano nascido em Coruripe quer dar orgulho a toda a família e à nação rubro-negra, a quem faz questão de se apresentar.

"O Maykon Douglas tem uma marcação muito forte, é agudo na marcação e tem uma boa finalização também", avisa o volante. "A expectativa é que seja um ano grandioso para colocar o Vitória onde ele deveria estar. Estou tranquilo. Não tenho nervosismo e o pessoal do grupo está me passando confiança", garante o jogador, que foi convocado pela seleção brasileira sub-18 duas vezes em 2019.

Na Toca do Leão há dois anos, Maykon Douglas é considerado uma grande promessa da base rubro-negra. Tanto é que estreou no time sub-20 com apenas 16 anos. Na temporada passada, ele fez 16 jogos com a camisa do Vitória: quatro pela Copa São Paulo de Futebol Júnior, três no Campeonato Brasileiro sub-20, cinco pela Copa do Nordeste sub-20 e quatro pelo Campeonato Brasileiro de Aspirantes.

Maykon Douglas já participou de alguns treinamentos com a equipe principal em 2019 e aguarda a primeira oportunidade em campo. A alegria por começar a pré-temporada no time adulto pode ser vista no rosto e nos cabelos, mas ele garante que terá um visual mais "sério" nos próximos dias.

"Eu descolori o cabelo para o Réveillon e a gente ainda não teve tempo de ir pra casa para tirar. Eu ia tirar já, mas não tive tempo, porque a gente está preso 15 dias, só vamos voltar (para casa) depois da pré-temporada", justifica o jogador, que aguarda ansioso para mostrar o futebol para o treinador Geninho.

"Eu não tive tanto contato com Geninho. No ano passado, subi poucas vezes para treinar. Tive algumas lesões e, consequentemente, quando eu voltava era para o sub-20 ou sub-23, então não tive tanto contato com ele para poder dar seguimento com o trabalho com ele", explica. O treinador passou por duas cirurgias de catarata e só retornará ao clube no fim do mês.

Na busca por um espaço na equipe, Maykon Douglas terá quatro concorrentes de posição. Rodrigo Andrade e Romisson são os remanescentes do elenco passado; Gérson Magrão foi recém-contratado e Guilherme Rend também foi promovido da base.

O primeiro compromisso do time principal do Vitória é no dia 25, quando o Leão enfrenta o Fortaleza, no Barradão, às 16h, na estreia da Copa do Nordeste. Antes, o Leão estreia no Campeonato Baiano, contra o Jacobina, também em casa. A abertura está marcada para o dia 15, mas deve ser adiada para 22.