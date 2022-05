Com nova data, reajuste do pedágio das BRs 324 e 116 começa nesta sexta-feira (20)

Começam a valer a partir da zero hora desta sexta-feira (20) as novas tarifas de pedágio das BRs 116 e 324, administradas pela ViaBahia. O pedágio irá passar de R$ 4,30 para R$ 5,10 e de R$ 2,40 para R$ 2,90, respectivamente. Veja abaixo a lista completa

Primeiro, a assessoria da concessionária ViaBahia havia informado que os novos valores iriam entrar em vigor nesta quinta-feira (19), mas por questões de logística interna, o reajuste passa a valer somente na sexta (20).

A recomposição do valor decorre de decisão do Superior Tribunal de Justiça (STJ) publicada no Diário Oficial da União na última quarta-feira (11). No ato judicial, o presidente do STJ suspende decisão favorável à Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), que permitia a redução do valor do pedágio.

Na decisão, o ministro argumentou, entre outros pontos, que o congelamento da tarifa do pedágio causa "risco de grave dano financeiro ao qual está potencialmente exposta a ViaBahia".

Entenda

A ANTT entende que a ViaBahia não está cumprindo obrigações contratuais no gerenciamento das duas rodoviais, por isso entrou na Justiça cobrando o congelamento do valor do pedágio.

Na decisão atual, o ministro entendeu que esse congelamento afetaria a ViaBahia enquanto ainda ocorre uma outra ação judicial onde é investigado se, de fato, a concessionária não está cumprindo o contrato.

Divulgação - CLIQUE NA IMAGEM PARA AMPLIAR