Com novatos em campo, Vitória volta às atividades no Barradão

A Copa América vai chegando à reta final e, com isso, o retorno do Campeonato Brasileiro se aproxima. A oito dias de enfrentar o Cuiabá pela Série B, o Vitória retomou sua rotina de treinos nesta segunda-feira (1º), após a folga da véspera.

Últimos jogadores a chegar ao elenco, o meia Chiquinho e o volante Baraka estiveram em campo mais uma vez. Eles e o goleiro Martín Rodríguez são os três contratados pelo Leão durante a pausa na competição. O uruguaio também treina normalmente.

O treino foi fechado à imprensa. Segundo a assessoria de comunicação do Vitória, o técnico Osmar Loss dividiu a atividade em três momentos, um focado no passe, outro na posse de bola e outro na organização defensiva com transição ofensiva.

O volante Léo Gomes e os atacantes Felipe Garcia e Wesley trabalharam na academia. O meia-atacante Matheus Augusto fez fisioterapia.

O time voltará aos treinos na terça-feira (2) e, na quarta (3), fará um jogo-treino contra o Jacuipense.

A partida contra o Cuiabá será no dia 9 de julho, às 19h15, no Barradão, válida pela nona rodada da Série B.