Com novidades, Vitória está pronto para enfrentar o Fortaleza

Um Vitória bem diferente. É o que o torcedor rubro-negro deve ver na terceira fase da Copa do Brasil. Ao menos no papel. O técnico Geninho deve mexer em metade do time para o jogo de ida contra o Fortaleza, quarta-feira (20), às 19h, na Arena Castelão. Defesa, meio-campo e ataque. Todos os setores terão novidades. A informação foi publicada inicialmente pelo site Bahia Notícias e confirmada pelo CORREIO.

Apesar do esquema com três zagueiros, os laterais Alemão e Salomão não vinham justificando suas escalações e, após atuações ruins nas derrotas para Remo (2x1) e Floresta (1x0), nas duas primeiras rodadas da Série C do Brasileiro, devem ser substituídos por Daniel Bolt e Iury, respectivamente.

O primeiro, emprestado pelo Athletico-PR, vai estrear com a camisa do Vitória. Bolt foi relacionado para o jogo contra o Floresta, no sábado (16) passado, mas não saiu do banco de reservas. O lateral direito Iury já foi improvisado na esquerda por Geninho na segunda fase da Copa do Brasil, quando o Leão venceu o Glória-RS, por 2x0, no Barradão.

O meio-campo também pode ter duas novidades. Assim como Daniel Bolt, Léo Gomes ficou no banco no último sábado e tem chance de pintar como titular. Seria a reestreia dele com a camisa vermelha e preta, já que foi revelado na Toca do Leão. Nesse caso, Eduardo deve perder a vaga.

Titular contra o Floresta, o meia Dionísio recebeu elogios do técnico Geninho após a partida, mas não poderá defender o Vitória na Copa do Brasil porque já disputou a competição pelo Atlético de Alagoinhas, seu ex-clube. O mesmo ocorre com o meia Miller e o atacante Thiaguinho. A vaga de Dionísio deve ser ocupada por Jadson. Recuperado da dor na lombar, o meia não saiu do banco diante do Floresta, mas deve reaparecer diante da equipe cearense como principal armador.

No ataque, o prata da casa Alisson Santos deve ter a primeira oportunidade como titular com Geninho para formar dupla com o centroavante Santiago Tréllez. Essa semana, os dois fizeram juntos um treinamento especial de finalização para aprimorarem a pontaria. Nesse caso, Luidy voltaria a ser opção no banco.

Além de Dionísio, Miller e Thiaguinho, o técnico Geninho também não terá o volante Pablo e o zagueiro colombiano Hector Urrego à disposição. O primeiro foi emprestado pelo Fortaleza e não pode atuar por questões contratuais. O segundo ainda não está regularizado. O lateral esquerdo Guilherme Lazaroni, em transição, continua fora dos planos.

A delegação rubro-negra, que viaja para Fortaleza na tarde desta terça-feira (19), tem 20 jogadores relacionados. É possível que o Vitória vá a campo contra o Fortaleza com Lucas Arcanjo, Daniel Bolt, Rafael Ribeiro, Ewerton Páscoa, Mateus Moraes e Iury; João Pedro, Léo Gomes e Jadson; Alisson Santos e Tréllez.