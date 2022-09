Com novo formato, Agenda Bahia 2022 terá como tema os 'Desafios do Agora'

A Bahia já pode entrar em contagem regressiva: o Fórum Agenda Bahia 2022 já tem data e formatos definidos. No dia 18 de outubro, a 12ª edição do evento promovido pelo jornal CORREIO, que engloba inovação, empreendedorismo, tecnologia e tendências que vão das relações pessoais até o mundo corporativo, vai acontecer no Wish Hotel, no Campo Grande, das 9h às 18h30 (com direito a recepção e happy hour). Mas não é só: a interatividade continua como marca registrada, e alguns momentos do evento terão transmissão para o público fora da capital baiana. É o modo híbrido, tão discutido durante a pandemia da Covid-19, conduzindo “Os Desafios do Agora”, tema deste ano.

Nos últimos dois anos, o Agenda Bahia foi feito de forma digital. O retorno ao presencial foi muito festejado pelo CEO da Rede+ e presidente do Instituto Inovar, Rodrigo Paolilo. Ele, que é uma das pessoas diretamente ligadas ao fórum, já que a Rede+ é responsável pela curadoria do evento, adiantou que o formato pensado para esta edição equilibra a influência tecnológica que marcou a época mais restritiva da pandemia com as novas possibilidades e, até mesmo, desafios dos reencontros.

“Vamos debater o que as cidades precisam fazer para inovar, criar melhores ambientes de negócios, como as pessoas e as empresas enxergam as tendências do futuro do trabalho, e as oportunidades que envolvem conexão com o futuro”, explicou.

Mas a palavra que realmente marca o discurso de Paolilo é “desafio”. E é nisso que ele aposta nesta edição de 2022. “Vamos debater mercados específicos, que são desafiadores, como o mercado 60+, das comunidades das favelas, do protagonismo jovem… Como empresas baianas inovadoras e tradicionais que aqui estão conseguem, efetivamente, superar seus desafios profissionais e deixar um legado positivo em seus territórios e pra elas mesmas, com acionistas e funcionários”, acrescentou.

Não é por acaso que o interesse das empresas sobre os debates propostos pelo Agenda Bahia continua em alta. Parceiro desde a primeira edição, em 2010, o sistema FIEB (Federação das Indústrias do Estado da Bahia) cede ao fórum parte do time técnico e multidisciplinar para propor inovação em todas as esferas profissionais.

“O alto nível das apresentações e a qualidade dos debates mostram, com análises, números e propostas, a grandeza dos desafios que a Bahia e o país têm pela frente. O sistema FIEB integrou o projeto, ao longo dos anos, com a participação de especialistas e técnicos da FIEB, SESI e SENAI, que também lideraram oficinas e workshops, especialmente nas áreas de Aprendizagem e Tecnologia”, apontou Ricardo Alban, presidente da FIEB.

Alban aponta que, no Agenda Bahia do ano passado, com tema Tempo 21, o fórum já antecipava os caminhos para o momento em que vivemos hoje. “No ano passado, mesmo com formato inédito, em transmissão on-line, o evento manteve sua proposta, trazendo especialistas do Brasil e do exterior para discutir tecnologia, sustentabilidade, empreendedorismo e a educação na era digital, já vislumbrando o pós-pandemia. Neste ano, em que o evento nos convida a entendermos os Desafios do Agora, a parceria com o projeto se mantém, cumprindo o propósito de debater e lançar propostas para assuntos estratégicos para a Bahia”, completou.

E agora?

Ainda que as tendências e o futuro estejam sempre na pauta do Agenda Bahia, há um movimento de desaceleração pós-pandemia, de readequação da velocidade. Para a diretora do jornal CORREIO, Renata Correia, é importante digerir, com calma, a quantidade de mudanças que aconteceram recentemente e avaliar o impacto que as decisões de hoje terão no ambiente pessoal, comunitário e profissional nos próximos anos.

“O Agenda Bahia é um evento essencial para discutirmos os desafios do presente, o impacto das nossas ações, e como queremos transformar o futuro. Esse ano, nos reencontraremos em um evento presencial para refletirmos sobre as transformações que vivemos nesses últimos anos na sociedade, nas relações de trabalho, os avanços da tecnologia, e como podemos atuar para criarmos juntos um caminho de oportunidades”

Diretora do jornal, Renata Correia destaca a relevância do Agenda Bahia - Foto: Marina Silva/Arquivo CORREIO

O olhar para frente continua no Agenda Bahia, um dos principais legados do evento é ajudar as pessoas a pensarem pra frente. “Mas é um pra frente hoje, ou amanhã, ou daqui a 15 minutos, para que eu consiga perceber a mudança em curso, as possibilidades, os desafios existentes e como eu posso colocar isso em ação no dia seguinte na minha empresa, no meu emprego. Estamos vivendo transformações mais radicais, mas outras que são perenes, constantes e fluidas”, acrescentou Paolilo.





Rodrigo Paolilo CEO, da Rede+ e presidente do Instituto Inovar, assina a curadoria da edição 2022 do Agenda Bahia - Foto: Divulgação





Interação e desenvolvimento

Além de abordar os vários desafios do agora e a tradicional antecipação de tendências, essa edição do Agenda Bahia traz novidades. Uma delas é o formato híbrido, que será colocado em prática pela primeira vez. Outras, segundo Paolilo, só mesmo no dia para mostrar. Mas ele adianta que tem tudo a ver com a troca do presencial, entre pessoas, com a aplicação de tecnologias na prática.

“Vamos falar sob a ótica social, a ótica empresarial e ótica pessoal. E, claro, trazer tendências. Metaverso, transações, oportunidades em que as pessoas podem usar para ganhar conhecimento e aplicar nas suas vidas, nos seus negócios. E vamos ter algumas surpresas artísticas e culturais também”, adiantou.

Gerente comercial e marketing do Correio, Luciana Gomes destaca que o projeto tem relevância nas discussões dos conteúdos abordados. "Cada ano temos o desafio de trazer os melhores conteúdos e palestrantes para o evento. E assim será esse ano, de forma presencial, com um formato mais dinâmico e conteúdo de excelência. O projeto é muito importante para promover discussões relevantes para o estado. Mais uma vez contamos com os patrocinadores e apoiadores que são fundamentais para a realização do Agenda Bahia."

Gerente comercial e marketing do jornal, Luciana Gomes ressalta a importância do evento para a Bahia - Foto: Divulgação

O Fórum Agenda Bahia será gratuito e as inscrições serão abertas nos próximos dias. Tudo será informado no jornal impresso, site www.correio24horas.com.br, aplicativo e redes sociais do jornal (@correio24horas).