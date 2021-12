Com novo pedido de prisão, André Gonçalves critica filhas e fala em largar carreira

O ator André Gonçalves voltou a ter um novo pedido de prisão por não pagar pensão para uma filha, dessa vez Manuela, de 23 anos, fruto do relacionamento dele com a atriz Tereza Seiblitz. Na última semana, a Justiça de Santa Catarina já havia determinado prisão domiciliar de André por atraso na pensão de Valentina, 18 anos, filha dele com a atriz e jornalista Cynthia Benini. O caso de Manuela corre na Justiça do Rio.

Manuela cobra pensões atrasadas com valor mensal de R$ 6 mil. Ela não aceitou o pagamento atraso de um acordo de R$ 20 mil que o pai ofereceu em outubro. A dívida total é de R$ 109 mil.

Em entrevista a O Globo, André criticou a lei brasileira, que chamou de "cruel" por resolver atraso de pensão com prisão, e disse que sente que não tem mais um bom relacionamento com as filhas apenas por conta de dinheiro - as duas o bloquearam nas redes sociais.

"Elas viraram as costas para mim por dinheiro, não quero dizer nenhum nome ruim dos meus filhos, mas eu acho que é inominável a situação que eu estou passando sem precisar passar. A saída não é a prisão. Eu sei o pai que eu sou, que eu quero ser. Não sou bandido. Não há nada que me desabone na esfera federal, estadual ou municipal", disse.

Em relação à pensão de Valentina, André responde a dois processos. Na Justiça de Santa Catarina, ele diz que é cobrado por uma dívida de R$ 13,5 mil, por três meses de atraso em uma pensão de R$ 4,5 mil. Outra ação, em São Paulo, cobra mais de R$ 350 mil de valores atrasados.

O único filho que mantém bom relacionamento com André é Pedro, da relação com Myrian Rios, que recebe pensão mensal de R$ 1 mil.

O ator diz que não tem condições de pagar o que está atrasado e acha os valores das pensões desproporcionais para ele, que é um "trabalhador autônomo". "Me sinto no paredão de fuzilamento. Não sou uma pessoa má. Nunca fui com eles. Um filho fazer isso com um pai".

Morando atualmente no Rio com a mulher, a atriz Danielle Winits, André diz que vai encerrar a carreira por conta do momento que vive e chora ao falar do assunto. "Então eu decidi parar, vou parar e encerrar a carreira. Eu não sei o que vai acontecer, sabe? Eu não vou suportar ser preso. Encerrando eu dou um novo passo na minha vida. Eu posso construir uma nova história. Não aguento mais tanta pressão por dinheiro. Eu venho com isso há cinco anos. Achando que todo dia vai ter um oficial de Justiça na minha porta, me acordando às 5h da manhã, de sobressalto. Há cinco anos eu vivo isso", diz.