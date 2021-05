Com novo toque de recolher, ônibus de Salvador circulam até mais tarde

A operação de transporte público de Salvador vai ter horário ampliado a partir desta quinta-feira (6), com anúncio do novo toque de recolher começando às 22h. Com isso, as atividades comerciais já tiveram funcionamento ampliado e o transporte seguirá também a mudança.

Os ônibus que atendem os principais corredores da cidade farão sua última viagem a partir das 22h30 em direção aos bairros. Já nas estações, para garantir atendimento aos passageiros do metrô, que tem a viagem final às 22h30, os últimos ônibus sairão das estações de transbordo às 23h30.

Os veículos de frota reguladora serão disponibilizados nas estações nos horários de pico para evitar que acontençam aglomerações. Os agentes de transporte vão acompanhar a operação, para auxiliar e esclarecer dúvidas dos passageiros.

“Com a ampliação do horário do toque de recolher, os cidadãos podem ficar mais tranquilos, pois teremos ônibus disponíveis até mais tarde. Equipes de transporte estão em locais estratégicos acompanhando toda a movimentação e agindo de forma imediata sempre que for identificado algum problema, além de buscar evitar aglomerações nos pontos e nos coletivos”, diz o secretário de mobilidade de Salvador, Fabrizzio Muller.