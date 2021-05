Com o retorno das escolas, o valor da mensalidade também volta a ser integral?

Com o retorno das escolas ao ensino presencial, o valor da mensalidade também volta a ser integral? Anônimo



Olá Anônimo. O retorno às aulas presenciais ainda vai passar por muitos debates em função das divergências de opiniões. Alguns entendem que o retorno é necessário, considerando todo prejuízo pedagógico acumulado nesse período de pandemia, já outros defendem que a preservação da vida é o mais importante e que sem uma imunização plena dos profissionais de ensino e alunos, a reabertura não deve acontecer. Não se trata aqui de quem tem ou não razão, mas como o retorno gradativo das aulas é provável que as escolas reajustem o valor das mensalidades para o patamar antigo, considerando que os custos irão aumentar, o que de certa forma é razoável. O ideal é se antecipar e já verificar com a instituição de ensino, qual será o posicionamento dela em relação a esse assunto para se planejar melhor.





O que são criptomoedas, mais suas principais vantagens/benefícios e riscos ao investir? Liberato Farias



Olá Liberato. A criptomoeda ou cibermoeda é uma moeda como a que costumamos utilizar, só que totalmente digital, inclusive, cumprindo as principais funções da moeda, que são: meio de troca, reserva de valor e unidade de conta. As criptomoedas utilizam-se de criptografia para garantir a segurança nas transações, e permitir a criação de novas moedas que são criadas a partir de um processo chamado mineração - como o processo de descobrir ouro - só que de forma digital, utilizando computadores robustos ligados dias e noites em busca desses códigos. Quem faz parte dessa rede de mineração pode comercializar as moedas no mercado financeiro e fazer compras em locais que aceitem as criptomoedas. A mais conhecida é o Bitcoin, que surgiu em 2009. Porém, existem outras, como a Litecoin, XRP, Cardano e Dogecoin. A principal vantagem é o fato de não sofrer interferência social e política na variação do seu preço, diferente do dinheiro tradicional, pois apenas a força de oferta e demanda por esse ativo é que interfere no seu preço. O grande risco desse tipo de investimento é a incerteza de mercado e a vulnerabilidade no que tange a possíveis invasões de hackers furtando valores, ou em operações de sequestro de informações tendo as criptomoedas como meio de pagamento para o resgate dos dados furtados.





