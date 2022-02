Com opções para quem quer estudar fora, Salão do Estudante acontece em Salvador

O Salão do Estudante acontece em março em Salvador e outras quatro capitais para mostrar as opções que os alunos têm para estudar fora do país - um desejo de 6 em 10 brasileiros, segundo pesquisa do Business Marketing International (BMI), que organiza o evento. Em Salvador, o Salão será no dia 20 de março (veja mais abaixo).

Mais de 100 instituições de ensino de 13 países (Alemanha, Austrália, Canadá, Espanha, EUA, França, Holanda, Hungria, Itália, Japão, Portugal, Reino Unido e Rússia) confirmaram presença no evento.

Os visitantes vão encontrar opções que vão desde de cursos rápidos de idioma até graduação, pós-graduação, mestrado, doutorado e cursos técnicos. NO evento, o aluno pode conversar pessoalmente com representantes das instituições e tirar suas dúvidas sobre o destino desejado, questões burocráticas e outros temas.

Depois de 2 anos, o Salão do Estudante volta a acontecer presencialmente. "Por conta da pandemia, muitos estudantes adiaram suas viagens e, agora, com a abertura de diferentes países e a volta das aulas presenciais, estima-se um crescimento de mais de 100%, em relação aos anos de 2020 e 2021, de brasileiros ocupando as carteiras das instituições internacionais. É esperado números parecidos com os de 2019, ano recorde de brasileiros estudando no exterior", afirma o organizador do evento, Samir Zaveri.

Cerca de 50 universidades de Portugal vão estar no evento. “Os melhores e mais renomados politécnicos, universidades públicas e privadas de Portugal estarão em nosso evento. Devido aos laços estabelecidos entre os dois países, o estudante brasileiro encontra mais facilidade na hora de ingressar em determinadas instituições”, explica Samir. “Além da

maioria das instituições aceitarem as notas do ENEM como processo seletivo para o ingresso no sistema de ensino superior no país, os valores dos cursos normalmente são mais baratos quando comparados aos do Brasil”.

Mais de 20 faculdades dos EUA também fazm parte, além de universidades de destaque de países como Reino Unido, França, Canadá e Austrália, como a University of Bristol, University of Manchester, University of Lille e University of Southern Queensland

SERVIÇO:

Salão do Estudante Salvador

Quando: 20 de março

Local: Fiesta Convention Center Endereço: Av. Antônio Carlos Magalhães, 741 – Itaigara

Horário: 14h às 18h