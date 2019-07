Com Osmar Loss no comando, Vitória se reapresenta no Barradão

O técnico Osmar Loss segue firme e forte à frente do Vitória. Apesar de ter sido cogitada a sua demissão após a derrota para o Londrina por 3x1, na última terça-feira, o treinador comandou a atividade da manhã desta quinta-feira (25).

O rubro-negro tem pouco tempo para recuperar seus atletas antes do duelo deste sábado (27), às 16h30, no Barradão, contra a Ponte Preta, pela 12ª rodada da Série B. O elenco passou a última quarta-feira em trânsito, tendo chegado em Salvador apenas à noite.

Por isso, os titulares que jogaram no Estádio do Café se dedicaram às atividades regenerativas. Os demais, inclusive Nickson, Thiaguinho e Bruno Bispo, que entraram no decorrer da última partida, treinaram em campo com Loss.

O comandante concentrou os trabalhos sobretudo com seus zagueiros. Para enfrentar a Ponte ele não terá a sua dupla titular. Everton Sena tem uma lesão no músculo adutor da coxa esquerda, enquanto Zé Ivaldo ainda se recupera de um edema ósseo.

Everton, por sinal, foi encaminhado para realizar exame de imagem. A previsão de afastamento do zagueiro só será divulgada após o laudo médico.

Por conta das baixas, Loss convocou Dedé e Carlos, que estavam a serviço do sub-23, para completar o elenco principal. As outras opções para formar a dupla titular são Ramon e Bruno Bispo, que estiveram em campo em Londrina.

O Vitória se reapresenta na manhã de sexta-feira. Depois do treino o técnico divulgará a lista de relacionados que iniciará a concentração após o almoço.